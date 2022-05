Un bar laitier écoresponsable à Saint-Pierre-les-Becquets

Manger de la crème glacée c'est bon, mais la manger dans des contenants en porcelaine rend l'expérience encore plus agréable , dit fièrement la propriétaire de l'entreprise.

Le service de crème glacée dans des contenants en porcelaine est très apprécié dans ce coin de rue paradisiaque. Marie avait d'ailleurs misé sur ce choix avant même d'ouvrir ses portes.

Je trouve que c'est coquet , dit une cliente. C'est une touche personnalisée selon elle. Pour une autre cliente, ce bar laitier est le meilleur du coin. Des gens viennent de loin pour goûter à l'expérience , témoigne-t-elle.

Ce bar laitier qui surplombe le fleuve Saint-Laurent est le point d'arrêt préféré des gens du coin, tout comme des touristes. Ils sont attirés non seulement par l'allure des lieux, mais aussi par les produits locaux qui y sont offerts.

L'utilisation de vaisselle en porcelaine attire certes les clients, toutefois ce choix comporte certaines contraintes que d'autres bars laitiers n'ont pas. Malgré tout, la propriétaire y tient.

« Ça utilise beaucoup plus de travail, il faut que les employés acceptent de faire la vaisselle. Mais en même temps, on sait que c'est pour la bonne cause, ça réduit les déchets. »