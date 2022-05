Des scientifiques albertains étudient les avantages environnementaux des céréales vivaces

Des scientifiques de l’Université de l’Alberta qui étudient les céréales vivaces, notamment le seigle vivace, ont publié une étude cette année démontrant que le seigle vivace absorbe le dioxyde de carbone et réduit les émissions de gaz à effet de serre.

Depuis quatre ans, Guillermo Hernandez Ramirez, un scientifique qui étudie les sols à la faculté des sciences de l'agriculture, de la vie et de l'environnement de l'université, et son équipe de scientifiques tentent d’identifier les bénéfices des céréales vivaces pour l’environnement, grâce à un financement fédéral d’un million de dollars.

Avec son équipe, ils ont étudié le seigle vivace pour ses nombreux avantages environnementaux, comme le contrôle de l'érosion des sols et l'utilisation efficace des ressources en eau.

Ces céréales vivaces sont capables d'éliminer le CO2 de l'atmosphère et d'atténuer tous les gaz à effet de serre , a déclaré Guillermo Hernandez Ramirez à l’émission de CBC Edmonton AM vendredi. Il ajoute que cela permet à la plante d'avoir une saison de croissance plus longue d'avril à octobre.

Dans l’ouest du Canada, la plupart des cultures sont annuelles telles que le blé, le canola, ou l’orge. La culture de plantes vivaces est donc une nouveauté, explique Guillermo Hernandez Ramirez.

Ce que nous proposons est [une] autre option pour une partie de la terre, [nous proposons] d'y mettre des céréales pérennes, qui sont semées une fois, puis nous pouvons les récolter sur plusieurs années continues , a expliqué le chercheur.

Pour le scientifique, c’est une nouvelle façon de cultiver la terre alors que des recherches antécédentes sur l’agriculture se sont principalement portées sur les cultures annuelles.

« Maintenant, nous commençons à faire nos devoirs pour apprendre à gérer ces céréales vivaces afin que nous puissions également voir ces mêmes avantages. » — Une citation de Guillermo Hernandez Ramirez, chercheur à l'Université de l'Alberta

Cultures pérennes ou cultures annuelles

Pour les agriculteurs, les cultures pérennes sont un investissement qui élimine le stress annuel de la préparation du sol et de l'ensemencement.

Bien que les rendements des cultures soient inférieurs à ceux de la version annuelle du même grain, le coût global de la culture est inférieur, selon le scientifique, et les deux différents types de cultures requièrent le même apport en eau.

« Vous n'avez pas besoin d'acheter des semences chaque année, et [les cultures pérennes] utilisent les engrais de manière beaucoup plus efficace. » — Une citation de Guillermo Hernandez Ramirez, chercheur à l'Université de l'Alberta

L’équipe du scientifique travaille actuellement avec des éleveurs pour augmenter la productivité du seigle vivace. La prochaine étape de la recherche se penchera sur l'amélioration de la survie en hiver et sur la gestion des maladies des céréales vivaces.

Guillermo Hernandez Ramirez explique que partout dans le monde, la tendance est à développer des cultures pérennes et que l’Alberta va commencer à tester le blé vivace.

D’après les informations d’Ishita Verma