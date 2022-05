Comme ailleurs dans le monde , des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de villes canadiennes pour demander de meilleurs salaires et conditions de travail pour la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, marquée cette année par la montée de l’inflation.

À Toronto, une centaine de manifestants d’horizons différents – certains des travailleurs de première ligne, d’autres des travailleurs migrants employés par des producteurs agricoles – s’étaient donné rendez-vous devant Queens Park pour demander de meilleures conditions de travail et une hausse du salaire minimum à 20 dollars l’heure.

La pandémie a exposé à quel point il est important de protéger les travailleurs de première ligne , affirme Roxanne Dubois, membre du groupe Justice for Workers. On a un gouvernement qui a fait le contraire pendant de nombreuses années. On est là pour demander une hausse du salaire minimum, des congés de maladie payés et pas seulement pour quelques travailleurs, mais pour tout le monde.

Steven Gabry, un médecin, a expliqué qu'il était lui aussi venu manifester en faveur de congés de maladie payés. Quand je dis à mes patients qu'ils doivent prendre du temps de répit, j'aimerais être sûr qu'ils ne perdront pas leur travail ou leur maison .

Un salaire minimum de 15 dollars l'heure, ce n'est pas suffisant , a indiqué une autre manifestante. Tous les prix montent, mais pas le salaire. Les travailleurs se retrouvent dans des conditions précaires. Les loyers augmentent, tout augmente, pourquoi alors nos salaires restent si bas?

Ces demande ont trouvé écho à Montréal et Québec, où des manifestants ont dénoncé des augmentations jugées insuffisantes du salaire minimum.

Pour la Coalition 1er mai, qui a organisé le rassemblement à Montréal, l’augmentation à 14,25 dollars l’heure du salaire minimum relève de l'indécence.

En ce moment, le salaire minimum correspond à ce que les travailleurs avaient besoin il y a sept ans , explique sa porte-parole Marie-Claude Tremblay, qui rappelle que les salaires n'ont pas suivi l'inflation.

Ce n'est pas normal, ce n'est pas décent pour les travailleurs d'être obligé d'avoir deux ou trois emplois et de rester dans la précarité malgré tout , a-t-elle plaidé.

Au bas de l'échelle

Le secrétaire général du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN), François Proulx-Duperré, abonde dans le même sens.

Même si on regarde 14,25 dollars l’heure pour quelqu’un qui travaille à temps plein, c’est impossible d’y arriver avec la hausse du [prix du] logement, de l’alimentation et de l’essence , affirme celui qui a pris part à la manifestation de Québec.

En mars, la Banque du Canada calculait que l'indice du prix à la consommation atteignait 6,7 %, bien au-delà de la fourchette cible de 1 à 3 %. Les prix de l'essence et de la nourriture en particulier ont connu des hausses dans les derniers mois. Photo : iStock

La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal, qui était en compagnie d'un contingent de son parti à Montréal, est d’avis que le salaire minimum doit atteindre 18 dollars l'heure pour offrir des conditions de vie décentes.

« Ce qui est catastrophique et très enrageant aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont au bas de l'échelle, qui travaillent à temps plein et qui sont obligés d'aller faire appel à des banques alimentaires. » — Une citation de Ruba Ghazal, députée de Québec solidaire

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté revendique un salaire minimum de 18 dollars l’heure depuis l’automne dernier. Selon le groupe, plus de 850 000 travailleurs et travailleuses québécois gagnaient ce salaire ou un taux horaire inférieur en 2021.

La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke soutient pour sa part que le nombre de travailleurs québécois gagnant le salaire minimum est à son plus bas niveau en 15 ans.

Le monde des affaires demande un équilibre

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) appelle à la prudence, étant d’avis que les entreprises québécoises encaissent déjà difficilement la hausse du salaire minimum à 14,25 dollars l'heure.

Son vice-président, François Vincent, rappelle que les PMEpetite et moyenne entreprise elles-mêmes sont touchées par l’augmentation du prix des biens et des services.

« La moitié des entreprises du Québec ont moins de cinq employés. Or, plus une entreprise est petite, plus les augmentations de coûts sont importantes. » — Une citation de François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

C’est pourquoi il juge nécessaire une aide financière du gouvernement nécessaire pour aider les PMEpetite et moyenne entreprise , désavantagées par rapport aux grandes entreprises dans leur capacité à absorber des hausses de salaire et l'augmentation du coût de la vie.

La FCEI Fédération canadienne de l’entreprise indépendante croit que les petites entreprises pourraient tirer leur épingle du jeu si elles bénéficiaient d'une diminution de la taxation, notamment de la taxe sur la masse salariale.