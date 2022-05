Nouveau record au demi-marathon de Lévis

S’il a survolé à grandes foulées les 21,1 km, le champion avoue s’être senti en difficulté deux kilomètres avant la fin. Mais en gardant le rythme et en s’obstinant, il a maintenu sa première place.

Début de saison

Chez les femmes, Caroline Pomerleau, de Québec, a été la plus rapide, avec un chrono de 1h 17 min 05s. Ce demi-marathon était le deuxième auquel elle participait.

Au total, 4200 coureurs et marcheurs ont pris le départ d’une des distances proposées (Course des jeunes, 2 km, 5 km, 10 km et 21,1 km).

Le demi-marathon de Lévis marque le début de la saison des compétitions organisées dans la région par Je Cours Qc et qui se terminera le 2 octobre avec le marathon de Québec.