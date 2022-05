Des citoyens inquiets quant à l’avenir de Wulftech à Ayer’s Cliff

Bien que le maire, Simon Roy, tente de se faire rassurant, des citoyens et des commerçants craignent que l'entreprise déménage dans une autre ville. Wulftec, qui fabrique des emballeuses à pellicule extensible, est installé au cœur du village d'Ayer's Cliff. Pour nous c'est très important de garder des industries dans notre village , mentionne la propriétaire de l’Auberge Ayer’s Cliff. Katrine Lafaille.

Après avoir discuté avec des représentants de Wulftec, la propriétaire de l'auberge a des raisons de croire que l'entreprise pourrait s'établir ailleurs. Pour nous c'est alarmant parce que l'été oui, on a du tourisme, mais l'hiver, ce sont des entreprises comme Wulftec dont on a besoin dans le village, qui viennent dîner ici, qui consomment , affirme Mme Lafaille.

L'entreprise a mentionné à Radio-Canada par courriel qu'elle ne souhaitait pas commenter publiquement le dossier pour l'instant.

« La direction tient à préciser que nous sommes présentement en pourparlers avec la municipalité d’Ayer’s Cliff afin de trouver des solutions qui nous permettront de continuer à croître dans ce beau milieu, et qu’il est normal pour une entreprise de travailler sur des plans alternatifs, et ce à tous les niveaux, afin d’assurer une continuité et l’atteinte de ses objectifs stratégiques. » — Une citation de Guy Lopes, vice-président aux opérations chez Wulftech

Les citoyens se mobilisent

Devant ces inquiétudes, un comité de citoyens et de commerçants a été créé. L'ancien maire, Alec Van Zuiden, en est le porte-parole. Quand j'étais maire, on a fighter pour ça et là, on se sait plus ce qui se passe. Il y a un manque de transparence et de communications. C'est bien beau dire qu'il faut être transparent, si les citoyens ne savent pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui cloche.

Selon M. Van Zuiden, des dizaines de citoyens ont l'intention d'être présents à l'assemblée du conseil municipal prévue lundi, afin de se faire entendre, mais surtout, pour obtenir les précisions du maire actuel. Tu sais, s'il y a une industrie de 200 employés et plus qui part, c'est sûr que le cœur du village c'est fini , explique Jean-Alexandre Massé, le propriétaire du Restaurant Maurice.

L'avenir du village concernant les commerces, ce sera désastreux, je pense. Les employés s'ils viennent qu'à partir, ce sont tous les clients chez-moi à l'heure actuelle , déplore le propriétaire de l'épicerie Traditions, Guy Patry.

Joint par téléphone, le maire d’Ayer’s Cliff, Simon Roy, affirme que les citoyens n'ont pas de raisons de s'inquiéter. Il soutient que sa municipalité marche main dans la main avec Wulftec et qu'une rencontre citoyenne aura lieu à la mi-mai. Nous, ce qu'on demande, c'est juste d'avoir des réponses et qu'une entente se fasse et qu'on garde nos entreprises ici, surtout Wulftec , explique Mme Lafaille.

D’après le reportage de Jean Arel.