Accident à Pointe-du-Lac : une route dangereuse disent les résidents

Plusieurs résidents du secteur évoquent les dépassements, le non-respect des limites de vitesse qui ont cours sur cette route, mais aussi de la courbe où a eu lieu l'accident hier.

Plusieurs jugent que cette courbe est trop prononcée.

C'est le cas de Daniel Martel, qui réside sur le chemin Sainte-Marguerite, qui raconte avoir déjà demandé aux conseillers municipaux de Trois-Rivières d'abaisser la limite de vitesse sur le chemin, elle est actuellement à 70 km/h, et d'avoir une surveillance policière accrue.

Selon lui, la route se trouve dans un flou administratif. La ville nous a déjà répondu que la route n’est pas numérotée. Tant qu’elle ne sera pas numérotée d’après moi, il n’y a rien qui va bouger.

Pour M. Martel, le chemin Sainte-Marguerite doit faire l'objet d'une évaluation pour augmenter la sécurité, d’autant plus qu'il est de plus en plus emprunté avec le développement du secteur Pointe-du-Lac.

La limite de vitesse est fixée à 70 km/h sur le chemin Sainte-Marguerite. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Des restaurateurs sous le choc

L’identité de la victime de l’accident a été dévoilée. Il s'agit de l'entrepreneur Fabien Mercure qui était âgé de 30 ans.

Il était jusqu'à tout récemment propriétaire du restaurant Le petit Beurré à Trois-Rivières. Il s'était lancé dans un nouveau projet, La cantine du port, au centre-ville.

Le chef propriétaire du Poivre Noir, José-Pierre Durand a confié que M. Mercure avait travaillé à son restaurant pendant plus de deux ans il y a quelques années. Hier soir quand l'équipe a appris la nouvelle au resto, on était tous sous le choc. C'est une perte pour le secteur de la restauration à Trois-Rivières. Fabien était quelqu'un de très créatif, rassembleur, qui avait une joie de vivre. Il était un très bon chef cuisinier. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer.

Le propriétaire du restaurant Le Lupin, Benoît Laforce abonde dans le même sens. Fabien a travaillé avec nous jusqu'en 2020. Il était un employé assidu. Ça a été un dur choc pour l'équipe hier soir. On l'a su avant de commencer le souper et on s'est dit ''Faut faire ça pour lui ce soir''

L’enquête se poursuit

Les policiers continuent leur enquête pour tenter de déterminer les circonstances de l'accident.

Rappelons que les occupants de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ont été blessés, mais on ne craint pas pour leur vie.