Deux nouveaux conseillers municipaux élus à Lytton

Selon les résultats préliminaires, les 82 électeurs qui se sont exprimé ont accordé 71 voix à Melissa Michelle, 66 voix à Ross Urquhart et 24 voix à Ernie Wagner.

Melissa Michell et Ross Urquhart sont donc les deux candidats élus. Ils remplacent les anciens conseillers Tiffany Callawaert et Robert Leitch au sein d’un conseil municipal normalement formé d’un maire et quatre conseillers.

Tiffany Callawaert a démissionné au début de l’année 2021, mais l’élection partielle en vue de la remplacer a été retardée en raison du feu de forêt qui a ravagé le village, le 30 juin 2021.

Robert Leitch, quant à lui, a démissionné en décembre à la suite de commentaires jugés déplacés sur les réseaux sociaux.

Les deux nouveaux conseillers seront en poste jusqu’aux prochaines élections municipales, à l’automne. Ils se joignent au maire Jan Polderman et aux conseillers Ian Hay et Lilliane Graie.

Melissa Michell est directrice financière de la Bande indienne Kanaka. Elle a été élue notamment en promettant de favoriser la transparence dans les décisions du conseil municipal.

Ross Urquhart est diplômé en science politique et auteur de deux livres. Ses écrits ont également été publiés dans le Georgia Straight de 2012 à 2015.

Avec les informations de Courtney Dickson