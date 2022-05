Hommage aux policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions

Plus d'un millier de policiers se sont réunis à Queen's Park, à Toronto, dimanche, pour une cérémonie en hommage aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.

La cérémonie du souvenir, qui en est à sa 23e année, s'est tenue en personne pour la première fois depuis 2019. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell et les membres des familles d’agents décédés étaient présents.

La cérémonie, organisée par la Ontario Police Memorial Foundation [Fondation commémorative de la police de l'Ontario, traduction libre], comprenait une marche, des corps de cornemuses, des prières, des discours, une salve d'armes à feu et des chants autochtones.

Aujourd'hui est un jour de deuil, un jour de réflexion, un jour d'encouragement et de soutien, mais surtout, aujourd'hui est un jour de gratitude , a déclaré Jason Tomlinson, président de la fondation, à la foule en uniforme.

Nous sommes tellement reconnaissants envers les 272 officiers qui sont sur le mur d'honneur derrière moi. Nous leur sommes reconnaissants d'avoir répondu à l'appel à servir et que cet appel l'emportait sur toute menace de danger, menace de violence ou risque de mort.

M. Tomlinson a déclaré qu'il est important de se rappeler que les officiers décédés étaient bien plus que des noms gravés sur un mur de granit. Il a remercié les membres de leurs familles d'avoir partagé leurs proches.

Ils sont nos sœurs et nos frères, nos mères et nos pères, nos fils et nos filles. Ils sont nos amis , a-t-il dit. Merci pour votre sacrifice.

M. Ford a déclaré que c'était un privilège d’être aux côtés des familles pour honorer ceux qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions.

MM. Ford et Dowdeswell, entre autres, ont déposé des couronnes sur des stands devant le mur commémoratif.

Le mémorial est situé dans un petit parc à côté de l'Assemblée législative de l'Ontario, à l'angle de la rue Grosvenor et du croissant Queen's Park.

Avec les informations de CBC News