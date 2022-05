Plus de 500 participants pour le retour de la course Dix de Cœur

Après une pause de deux ans, l'événement familial a attiré près de 500 participants qui ont parcouru cinq ou dix kilomètres dans les rues de l’arrondissement de Chicoutimi pour une bonne cause.

Cette 37e édition a une fois de plus réuni petits et grands, qui avaient le choix de marcher ou de courir individuellement ou en équipe.

Le sentiment de fierté se voyait sur le visage des participants lorsqu'ils traversaient la ligne d'arrivée. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Avec le beau temps et les endorphines, les participants étaient tout sourire au fil d'arrivée.

Selon l’organisation, plus de 10 000 $ ont été amassés. Les profits seront versés à l’organisme Cardi-O-Forme, qui se consacre à la prévention des maladies chroniques par l’activité physique.

La directrice Valérie Boudreault voulait rendre la course accessible à tous.

« Ce n’est pas pour rien qu'on offre la marche. On a des participants qui ne peuvent pas nécessairement courir, mais ils peuvent marcher. Ce sont des gens qui ont des problèmes cardiaques ou pulmonaires. Grâce à l'activité physique, ils ont réussi à être stables, ce qui leur permet de participer à des événements comme ça. » — Une citation de Valérie Boudreault, directrice de l'organisme Cardi-O-Forme

Les participants étaient visiblement heureux de renouer avec cet événement. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Des défis liés à la pandémie

Les organisateurs étaient fébriles en vue du retour de l’événement, mais la pandémie a occasionné des défis supplémentaires.

C'était difficile d'avoir des commanditaires cette année. La pandémie a été dure pour bien des entreprises, mais on comprend ça. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour réduire les dépenses, mais aussi pour offrir une course de qualité , affirme Mme Boudreault.

D’après le reportage de Béatrice Rooney