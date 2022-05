Une association de locataires américaine inspire des Britanno-Colombiens

Dans ce qui est considéré comme une première aux États-Unis, la Ville de San Francisco a adopté, en mars, un règlement qui donne aux locataires le droit de s’organiser.

Le règlement oblige en outre les propriétaires à reconnaître les associations de locataires, à assister à quatre réunions avec leurs locataires par année et à négocier de bonne foi avec ces associations. S’ils s’y refusent, les locataires peuvent déposer une demande de réduction de loyer en guise de pénalité.

Les nouvelles règles ont été adoptées en marge d’une dispute entre le plus grand propriétaire de la ville, Veritas Investments, et l’Association des locataires de Veritas, un organisme créé pour répondre aux loyers contestés et aux accusations de harcèlement formulées par les locataires.

Leur victoire réglementaire inspire notamment l’Union des locataires de Vancouver, dont le président, Ben Ger, confie faire pression sur le gouvernement provincial depuis deux ans afin d’obtenir le droit de représenter les locataires.

De voir la victoire à San Francisco nous donne beaucoup d’espoir , explique-t-il.

Une décision provinciale

L’organisme qu’il dirige s’est uni à des locataires de toutes la province pour former le Rent Strike Bargain, un groupe qui fait pression sur le Procureur général David Eby afin d’obtenir un droit d’association semblable à celui qui a été consenti aux locataires de la ville américaine.

Nous sommes en pourparlers avec le ministre Eby , dit Ben Ger. Malheureusement, il continue de marteler que la seule façon de sortir de la crise du logement est de donner de plus en plus d’argent aux riches développeurs afin qu’ils construisent des logements inabordables , déplore-t-il.

En vertu du Code des relations de travail de la province, seuls les syndicats de travailleurs ont le droit de négocier des ententes collectives.

L’effet des grands joueurs

Le professeur de géographie Nicholas Blomley, de l’Université Simon Fraser, croit, lui aussi, que le droit d’association des locataires est essentiel pour tenter d’endiguer la crise du logement.

Selon ses recherches en géographie légale, le marché du logement locatif est de plus en plus contrôlé par de grandes entreprises d’investissement.

Dans ce contexte, l’organisation des locataires [en association] semble essentielle, parce que sinon, ça devient une relation vraiment injuste entre une grosse corporation et un seul individu , note-t-il.

La relation [entre propriétaire et locataire] a toujours été inégale, mais elle l’est devenue beaucoup plus à cause de la financiarisation du marché locatif et sa transformation en milieu corporatif.

Selon Ben Ger, le groupe Rent Strike Bargain, créé par l’Union des locataires et d’autres groupes de locataires de la province a déjà commencé à créer des associations de locataires dans les régions de Vancouver, Victoria, Nanaimo et Kelowna, notamment.

On mise vraiment sur les initiatives citoyennes et le militantisme au sein de chaque édifice afin d’aider les locataires à prendre le contrôle de leur vie et à répondre aux problèmes de base, [comme] les hausses de loyer et les avis d’éviction , explique-t-il.

