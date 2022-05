La pièce de théâtre Vania et Sonia et Macha et Spike sera présentée à compter de mardi au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal. Macha, personnage principal de cette satire mordante signée Christopher Durang, sera interprétée par la comédienne Sylvie Léonard.

L’œuvre raconte l’histoire d’une pétulante actrice vedette dans la cinquantaine qui, lors d’une visite à la résidence familiale, commande à son frère et à sa sœur, Vania et Sonia, de prendre leur vie main.

Vania et Sonia, nommés par leurs parents en l’honneur de personnages du dramaturge russe Anton Tchekhov, vivent une existence d’errance aux crochets de leur sœur Macha.

Tout juste avant que le trio sorte pour aller à une fête costumée chez une riche voisine, Macha prend son frère et à sa sœur par surprise en leur annonçant qu’elle a l’intention de vendre la maison.

Choisir Macha

Sylvie Léonard, qui a récemment joué dans la pièce de théâtre Les reines, avoue avoir été séduite par la démesure de Macha. On pense notamment à son obsession à vouloir être le centre de l’attention, à son jeune amant musclé, et à son choix audacieux de se déguiser en Blanche-Neige à l’occasion de la fête chez sa voisine.

À 50 ans, se déguiser en Blanche-Neige dans un party, c’est un peu loufoque, et c’est un peu triste , dit Sylvie Léonard en riant.

C’est d’ailleurs l’un des points culminants de la pièce qui, selon la description du Théâtre du Rideau Vert, est une satire mordante et remuante, quelque part entre Tchekhov et Blanche-Neige et les sept nains .

Le comédien Roger La Rue jouera le rôle de Vania. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

Les personnages portent inconsciemment un genre de spleen ou une hérédité tchekhovienne en eux, même si c’est une comédie , estime Sylvie Léonard.

Il y a donc une grande humanité. Il y a aussi une espèce de mélancolie, de nostalgie, tout ça dans un rythme de comédie, qui n’est pas de la grosse comédie, mais plus de la satire , poursuit-elle.

La répétition avant la scène

Alors qu’elle s’apprête à remonter sur scène, Sylvie Léonard confie préférer presque plus les répétitions aux spectacles, au point où elle perd un peu de vue que celles-ci seront remplacées par les représentations devant public mardi.

Découvrir le texte, travailler ensemble… Tout ce côté organique, collégial d’être ensemble, c’est très, très agréable , raconte-t-elle.

Sylvie Léonard dans le rôle de Madeleine dans la série «Lâcher prise» sur ICI Télé Photo : Encore Télévision inc. / ©Sébastien Raymond

Quand on entre en salle et qu’on se dit "hey c’est vrai, on va jouer devant le monde", là, je perds un peu le plaisir, car le trac s’immisce là-dedans, poursuit-elle. Puis, après ça, le plaisir revient quand le show est commencé.

Sylvie Léonard, qui a notamment joué dans la série télé Lâcher prise, va partager la scène avec Alex Bergeron, Roger La Rue, Nathalie Mallette, Joëlle Paré-Beaulieu et Rebecca Vachon.

La pièce, traduite de l’anglais par Maryse Warda, a été mise en scène par Marc St-Martin.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l’émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.