Un club de natation d’Edmonton conteste un refus d’adhésion par Swim Alberta

Près de 70 jeunes nageurs de la communauté ukrainienne, âgés de 5 à 17 ans, s’entraînent plusieurs fois par semaine avec le club Race-Pace, mais sans pouvoir participer à des compétitions de natation.

Ne pas être un club affilié à Swim Alberta constitue un casse-tête pour l’entraîneur en chef du club de natation, Pylyp Zvonkov. Celui-ci s’efforce de réserver des périodes de piscine, à l’affût d’annulations pour élaborer l’horaire de ses nageurs.

Nous ne savons pas si nous aurons des couloirs de nage pour le moins prochain , explique-t-il.

Pylyp Zvonkov relate qu’il a été chanceux de pouvoir réserver quelques couloirs à la dernière minute au centre sportif Kinsmen et au centre de loisirs Eastglen, mais avoir un horaire imprévisible empêche, selon lui, la croissance du club.

Le club avait fait une demande en 2019 présentée au conseil d'administration de Swim Alberta. La requête avait alors été refusée.

Dans un courriel, le directeur général de Swim Alberta, Shawn Holman, a écrit cette semaine que la candidature du club pourrait être à nouveau examinée lors de la prochaine rencontre du conseil, prévue le 30 mai.

Un sentiment d’appartenance au-delà de la natation

Alors que la plupart des membres du club proviennent de la communauté ukrainienne d’Edmonton, l’un des athlètes, Ariel Yablunovsky, explique qu'il n'a pas envie d’intégrer un autre club. Le jeune de quatorze ans, de parents ukrainien et russe, aime s’entraîner avec des coéquipiers qui partagent sa culture.

On a le même héritage culturel et on se sent chez soi ici , dit-il.

Pour Aisulu Abdykadyrova, mère d’un des nageurs du club, le coût abordable de Race-Pace a motivé son choix. Elle apprécie aussi que le club soit accueillant pour les familles de nouveaux arrivants comme la sienne.

Son fils, Elsultan Shamratov, nage trois à quatre fois par semaine. Pour être prêt pour des compétitions officielles, il fait des courses avec ses coéquipiers et se dit impatient de participer à une vraie compétition.

C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire , souligne-t-il. Elsultan Shamratov ne comprend pas pourquoi Swim Alberta refuse l’affiliation de son club.

Shawn Holman explique qu'en 2019 le conseil d'administration n'avait pas affilié le club parce que les clubs existants avaient la capacité d'accueillir des nageurs de compétition.

D'après les informations de Madeleine Cummings