Possible évacuation de résidences et inondation de champs à Morris à cause de la crue

Ce n'est pas un nouvel exercice pour beaucoup, mais nous avons quelques nouveaux résidents. Nous allons donc travailler avec eux pour nous assurer qu'ils restent en sécurité et les encourager à se reloger , indique le préfet de Morris, Ralph Groening.

Morris est l'une des six municipalités rurales du Manitoba à avoir déclaré l'état d'urgence local, en prévision de la crue.

Pour l’instant, on ignore la quantité exacte de pluie reçue par les collectivités de Morris. Mais dimanche matin, Environnement Canada a indiqué dans un bilan non officiel que la collectivité de Kleefeld, située à environ 44 kilomètres au sud-est de Morris, a reçu environ 35,6 millimètres.

Une communauté mobilisée et serrée

Le préfet Ralph Groening a indiqué que les maisons à risque ont été identifiées en se basant sur les personnes qui ont dû quitter leur domicile lors des inondations de 2009 et de 2011, la dernière fois que Morris a expérimenté une crue aussi importante qu’en 2022. Sans compter l’expérience de l’inondation du siècle en 1997.

Il compte sur la capacité de la communauté à relever les défis actuels.

Nous allons mener le combat ensemble , a-t-il souligné.

Nous avons des résidents, un personnel et des gens formidables. Nous ne sommes pas seuls dans cette situation , a-t-il poursuivi.

Nos résidents sont fatigués. Ils sont fatigués, mais ils sont prêts à répondre.

Les fonctionnaires municipaux sont également mobilisés pour faire face aux urgences.

Nous sommes préparés et nous avons des plans en place pour faire face à ce qui semble être une autre semaine et demie de menace d'inondation.

M. Groening a déclaré qu'une réunion publique serait probablement organisée dans les jours à venir pour donner aux résidents l'occasion de poser des questions sur la réponse aux inondations.

Scruter l’horizon

Un agriculteur de la région, David Hamblin, explique que sur les 4000 acres (soit 1620 hectares) de terre qu’il exploite, environ 500 acres (200 hectares) étaient inondés samedi, et il craint que la surface inondée n’augmente.

Nous avons besoin que la pluie cesse, que le soleil apparaisse et qu'il y ait un peu de chaleur. Le plus important est de faire circuler l'eau et de l'évacuer des champs , a déclaré M. Hamblin, dont la famille possède Red River Seeds.

Des terres agricoles sont inondées dans la Municipalité rurale de Morris Photo : CBC / CBC

À Morris, le retour projeté du temps chaud la semaine prochaine sera salvateur.

Le météorologue à Environnement Canada Dan Fulton a déclaré que les températures maximales prévues vendredi avoisineront les 20 degrés avec un maximum de 23 degrés dans certaines régions.

La tempête est pratiquement terminée , a dit M. Fulton. Nous nous attendons à une semaine sèche et à un temps chaud - presque, j'ose le dire, chaud - avec des températures élevées.

M. Fulton a déclaré que les récentes précipitations ont atteint des niveaux historiques dans le sud du Manitoba. Winnipeg a reçu 118 millimètres en avril, soit la quantité la plus importante à la même période depuis 1896, année lorsque 143 millimètres étaient tombés.

C'est presque un mois d'avril humide comme on n'en voit qu'une fois dans sa vie , a-t-il déclaré. C'est le mois d'avril le plus humide dont tout être vivant puisse se souvenir .

Avec les informations de Keisha Paul, Cory Funk and Caitlyn Gowriluk