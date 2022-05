Des Acadiens du Nouveau-Brunswick à Montréal pour rendre hommage à Guy Lafleur

Arthur Rousselle, 91 ans, était l’un des premiers dans la file, bien avant l’ouverture des portes.

Il était accompagné de quelques amis qui ont fait ce déplacement interprovincial avec lui.

Nous sommes ici pour fêter la vie d’un grand homme, un grand joueur de hockey et un grand humain , dit l’un d’eux, M. Holmes.

Bien qu’il demeure maintenant au Nouveau-Brunswick, M. Holmes habitait en Ontario quand Guy Lafleur jouait pour les Canadiens de Montréal.

Évidemment, le samedi soir, dans le temps, c’était la grande joute de Montréal , se remémore-t-il.

La chapelle ardente de Guy Lafleur est ouverte au public samedi de 12 h à 20 h dimanche et de 10 h 30 à 15 h lundi. Photo : Courtoisie lnh.com

Pour M. Holmes, voir un joueur francophone au sein du Tricolore était d’une importance capitale à l’époque pour les francophones minoritaires.

On prenait des autobus pour aller à Toronto et on criait pour les Canadiens , raconte-t-il. Ça nous donne une certaine richesse et puis ça nous fait croire en nous .

Les prouesses du Démon Blond ne laissaient pas M. Holmes et ses copains indifférents.

C’était la façon dont il partait avec la rondelle , explique M. Holmes. On se levait debout même, porté par son élan, et là, on savait qu’il allait scorer tsé, c’est formidable .

Le CH tatoué sur le cœur

Un groupe de partisans de la Péninsule acadienne a également fait la route pour dire un dernier au revoir à Guy Lafleur.

On trouvait ça important , dit Roger Le Breton. On est des vieux fans de Guy Lafleur. C’est des émotions qu’on ne voulait pas perdre .

« C’était le meilleur joueur. Il avait le CH tatoué sur son cœur. » — Une citation de Charles Leclerc

Roger Le Breton garde fièrement dans son cellulaire une photo autographiée de son idole, offerte jadis par un ami comme cadeau de retraite.

Sur la photo autographiée par Guy Lafleur, on peut lire « Bonne retraite Roger ! Amitiés. » Photo : Radio-Canada

Moi, dans la vie, il y a le Bon Dieu puis ensuite de cela il y a Guy Lafleur puis en dessous de cela il y a les Nelson Mandela puis les autres , lance Roger Le Breton.

Guy Lafleur est décédé le 22 avril, à 70 ans, d’un cancer des poumons.

Des funérailles nationales auront lieu le mardi 3 mai, à compter de 11 h, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal.