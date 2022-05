Une cérémonie à Saguenay pour commémorer la bataille de l’Atlantique

Plusieurs militaires ont souligné les sacrifices réalisés par les marins canadiens lors de cette opération qui, durant la Seconde Guerre mondiale, visait à escorter des navires de ravitaillement civils vers l’Europe.

« J’ai fait beaucoup de déploiement. On le sait à l’intérieur qu’on est là grâce à eux. Et nous, la réserve navale, on est là pour former une nouvelle génération de marins. »