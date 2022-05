Sept-Îles commémore les victimes de la bataille de l’Atlantique

Cette bataille constitue la plus longue campagne militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 2000 marins canadiens ont péri lors de combats dans l’océan Atlantique entre 1939 et 1945.

Une cinquantaine de militaires et de civils ont participé à l'événement au centre septilien de formation de la Marine canadienne.

Des militaires ont observé une minute de silence au NCSM Jolliet de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La pdgprésidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Manon Asselin, est issue des Forces armées canadiennes (FAC). Cette ex-colonelle a participé à la commémoration de dimanche à titre d’invitée d’honneur.

N’oubliez jamais, souvenez-vous. On vit dans un pays libre. C’est grâce à ceux qui ont perdu leur vie qu’on a le privilège d’être dans une société comme la nôtre , a-t-elle déclaré.

La pdg du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin, est issue des Forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

L’officier du NCSM Jolliet à Sept-Îles, Hugo Porlier, affirme que Mme Asselin n’a pas été invitée en raison de la pandémie de COVID-19. C’est juste un adon. Il n’y a aucun lien avec la pandémie , dit-il.

« La carrière militaire de Manon Asselin a terminé en tant que colonelle. C’est quand même assez élevé comme grade et être commandante d’un corps de santé, c’est assez impressionnant. » — Une citation de Hugo Porlier, officier du NCSM Jolliet

Hugo Porlier, officier du NCSM Jolliet à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a d’ailleurs assisté à la parade militaire.

À Sept-Îles, on a un port naturel et l’on est à l’entrée de l’embouchure du golfe du Saint-Laurent. Rappelez-vous que peu après la Deuxième Guerre mondiale, il y a déjà eu une base militaire à Sept-Îles. C’était un point stratégique lorsqu’on était en temps de guerre , raconte le maire.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, est l'une des personnes qui ont déposé des couronnes de fleurs pour commémorer la bataille de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Célébrations en 2023

Le 31 janvier 2023, la Réserve navale célébrera son 100e anniversaire de service au Canada. Pour l’occasion, Hugo Porlier souligne que des activités sont à prévoir.

Le NCSM Jolliet de Sept-Îles souhaite inviter les Snowbirds des FACForces armées canadiennes pour un spectacle durant le festival Vieux-Quai en fête.

On travaille aussi sur un musée extérieur militaire qui va être devant le bâtiment du NCSM Jolliet. [...] Je garde quelques surprises, mais 2023 va être une grosse année. Les gens vont apprécier ce qu’on va leur proposer , raconte l’officier.

Pour célébrer ce centenaire, un logo commémoratif sera porté en 2023 sur l’uniforme de tous les membres de la Réserve navale.