QS se tournera vers les aînés pour la prochaine campagne électorale

De passage au Bas-Saint-Laurent, le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a promis de faciliter la création de maisons intergénérationnelles pour permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps à la maison avec leurs proches.

Une promesse reprise par la candidate du parti dans la circonscription de Rimouski, Carol-Ann Kack qui souhaite mettre en place un programme national pour offrir des subventions aux gens voulant acheter, transformer ou bâtir des maisons intergénérationnelles.

Il y a une bonne partie de la population aînée ou en perte d’autonomie qui ne souhaite pas aller en institution et ce sont des moments complètement déchirants pour les familles , illustre la candidate solidaire.

La candidate de Québec solidaire dans Rimouski, Carol-Ann Kack, a lancé sa campagne. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Gabriel Nadeau-Dubois a aussi assuré que l'État devait aussi, en parallèle, fournir des soins de santé à domicile publics aux aînés à la maison.

Les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée nous coûtent extrêmement chers et avec le vieillissement de la population, ils vont nous coûter encore plus chers , note M. Nadeau-Dubois. Prendre soin des aînés à la maison, ce n’est pas juste une bonne chose pour les aînés, c'est aussi une bonne chance pour les finances publiques du Québec.

Le co-porte-parole de QSQuébec solidaire a également écorché au passage le projet de maisons des aînés piloté par le gouvernement de François Legault.

Les maisons des aînés qui ont été promises sont bien belles en infographies, mais ça ne couvrira qu’une toute petite fraction des besoins des aînés du Québec , estime M. Nadeau-Dubois.

Le parti juge insuffisants les crédits d’impôts déjà existants pour les personnes proches aidantes. Mme Kack note aussi que ce n’est pas possible d’aménager des milieux intergénérationnels dans toutes les municipalités au Québec.

Avec ces promesses en vue des prochaines élections provinciales, QSQuébec solidaire souhaite aussi se défaire de son image de parti surtout tourné vers les jeunes.

« Québec solidaire n'est pas seulement le parti des jeunes, c'est aussi le parti de la solidarité intergénérationnelle. » — Une citation de Carol-Ann Kack, candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Rimouski

La visite de Gabriel Nadeau-Dubois au Bas-Saint-Laurent se termine aujourd’hui. Carol-Ann Kack a été officiellement désignée comme candidate du parti samedi soir.

Avec les informations de Shanelle Guérin