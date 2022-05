Ralentissements à prévoir lundi à Sherbrooke

D'abord l'intersection des rues Galt Ouest et Belvédère Sud sera fermée à partir de 9 heures, et ce, pour une durée de huit semaines. Des chemins de détour sont prévus, principalement via la rue King Ouest.

Cette fermeture survient dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Galt Ouest, entre les rues Belvédère et Alexandre.

Des travaux d'Énergir sur le pont Maurice-Gingues

Un autre chantier fera son apparition demain, cette fois sur l'autoroute 410 à la hauteur du pont Maurice-Gingues. Énergir procédera à l'amélioration de sa conduite de gaz naturel dans ce secteur.

La voie de droite en direction ouest de l’autoroute 410 sera donc fermée aux automobilistes jusqu'au 11 mai.