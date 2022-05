Les vedettes de That ’70s Show seront de retour dans la suite de la série

Plusieurs des acteurs et actrices de That ’70s Show seront de retour à l’écran pour la suite de la série télé, près de 20 ans après que la très populaire comédie de situation américaine a quitté les ondes.

Cinq des six vedettes incarnant les rôles principaux dans la série originale ont signé un contrat pour jouer dans That ’90s Show, qui sera diffusée sur Netflix. Le retour de la série avait été annoncé en octobre dernier.

Topher Grace (Eric Forman), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Ashton Kutcher (Michael Kelso), Laura Prepon (Donna Pinciotti) et Wilmer Valderrama (Fez) feront des apparitions dans la série télé.

Danny Masterson (Hyde), qui est accusé de viol, ne fera pas partie de la distribution.

Retour aux sources

L’histoire de That ’90s Show se déroule en 1995, soit environ 15 ans après le dernier épisode de That ’70s Show.

Elle retrace le quotidien de Leia Forman (Callie Haverda), la fille d’Eric et Donna, alors qu’elle rend visite à ses grands-parents pour l’été et se lie d’amitié avec d’autres jeunes de Point Place. Ceux-ci seront joués par Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos.

Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp reprendront également leurs rôles de Red et Kitty, les parents d’Eric. Le duo sera également producteur exécutif de la série.

Netflix n’a pas confirmé la date de diffusion de That ’90s Show. La première saison devrait compter 10 épisodes.

La série originale a été présentée sur la chaîne américaine Fox de 1998 à 2006. Une courte série inspirée de That ’70s Show intitulée That ’80s Show a également été diffusée en 2002.