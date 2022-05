Les femmes, grandes oubliées des funérailles nationales québécoises

Que ce soit en arts visuels, au cinéma, en littérature, dans le domaine du sport, dans le milieu syndical, dans le monde des médias ou dans tout autre secteur, aucune femme ne s'est jamais distinguée suffisamment aux yeux du gouvernement du Québec pour mériter les plus grands honneurs, des funérailles nationales, après avoir rendu l'âme.

Le portrait paraît bien différent lorsqu'il s'agit d'un homme, surtout s'il savait manier un bâton de hockey.

L'ancien joueur du Tricolore Guy Lafleur aura droit à des funérailles nationales le mardi 3 mai. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Mardi, Guy Lafleur sera le troisième joueur de hockey à recevoir le privilège de faire partie du club sélect des personnalités qui auront eu droit à des funérailles nationales après Jean Béliveau (en 2014) et Maurice Richard (en 2000), preuve éloquente de la valeur toute particulière accordée à ce sport au Québec.

Jeudi dernier, le premier ministre François Legault a tenu à assister aux funérailles d'un autre joueur de hockey, Mike Bossy, et a demandé que le drapeau du Québec soit mis en berne à l'Assemblée nationale.

À la liste des personnalités honorées et associées au monde du hockey, il faut ajouter le nom du journaliste et commentateur de La soirée du hockey Richard Garneau, qui a fait l'objet d'une commémoration nationale en 2013.

François Legault a offert ses condoléances à la famille de Mike Bossy lors des funérailles de ce joueur de hockey, jeudi dernier. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Le choix d'offrir des funérailles nationales à la famille du disparu relève du premier ministre. Il s'agit donc d'une décision politique, arbitraire, qui ne repose sur aucun critère objectif. En plus des réalisations du défunt, on peut présumer que cette décision repose aussi en grande partie sur la notoriété de la personnalité ou sur une appréciation subjective de sa contribution au rayonnement du Québec. Le premier ministre peut également s'appuyer sur une recommandation du chef du protocole.

Depuis 1959, au total, une trentaine de personnes ont eu des funérailles officielles au Québec, dont une dizaine qui ont reçu la récompense ultime, des funérailles d'État, et une vingtaine de personnalités à qui on a offert des funérailles nationales ou des commémorations nationales, c'est-à-dire la version laïque.

Aucune femme n'a eu des funérailles d'État, normalement réservées aux premiers ministres ou aux présidents de l'Assemblée nationale. Des exceptions à cette règle ont quand même été faites pour deux ministres : l'ex-ministre libéral Gérard-D. Levesque, en 1993, et l'ex-ministre Pierre Laporte, assassiné en 1970 pendant la crise d'Octobre.

Deux femmes politiques ont été honorées à la suite de leur décès. Marie-Claire Kirkland-Casgrain, pionnière des droits des femmes et première femme à avoir été élue à l'Assemblée nationale, est la seule femme à avoir eu droit à des funérailles nationales, en 2016. Le décès d'une autre pionnière, l'ex-ministre péquiste, animatrice et auteure Lise Payette, a été souligné par une commémoration nationale en 2018.

Toutefois, en dehors du domaine politique, on ne trouve aucun nom de femme sur la liste des personnalités honorées par l'État québécois à la suite de leur décès.

Parmi les oubliées

En 1996, soucieux de mieux honorer la mémoire de personnalités non élues qui s'étaient illustrées dans leur secteur d'activité, le gouvernement a créé une nouvelle catégorie de funérailles nationales.

Le premier à en bénéficier a été l'auteur de L'homme rapaillé, Gaston Miron (en 1996). D'autres figures fortes de la littérature québécoise n'ont pas eu cet honneur : on pense entre autres à Anne Hébert (en 2000) ou à Marie-Claire Blais (en 2021), des écrivaines au rayonnement international, ou encore à Michèle Lalonde (en 2021), l'auteure du célèbre poème Speak White.

Si les peintres Jean-Paul Riopelle (en 2002) et Fernand Leduc (en 2014) ont eu le privilège de recevoir des funérailles nationales (Riopelle) et une commémoration nationale (Leduc), ce ne fut pas le cas de la peintre et verrière Marcelle Ferron (en 2001), signataire de Refus global, ni de Joanne Corneau (en 2016), qui a vendu ses toiles dans le monde entier, pour ne nommer que celles-là.

Deux grands artisans du cinéma québécois ont également été honorés par l'État: Gilles Carle (en 2009) et Michel Brault (en 2013). Le premier a eu des funérailles nationales, le second, une commémoration nationale.

Toujours dans le domaine culturel, rappelons qu'en 2016, ce fut le tour de l'impresario et époux de Céline Dion, René Angélil, de recevoir les grands honneurs.

Seul représentant du monde syndical à figurer sur la liste, l'ex-président de la FTQ Louis Laberge (en 2002) a lui aussi eu droit à la reconnaissance de l'État.

Dans une catégorie à part, le Québec a offert une commémoration nationale à Denis Blanchette, employé du Métropolis et victime de l'attentat raté contre la première ministre Pauline Marois le soir de sa victoire électorale, en septembre 2012.

Même quand on évolue dans les cercles politiques, la récompense ultime n'est pas garantie. À part Mmes Kirkland-Casgrain et Payette, ceux qui y ont fait leur marque au point de s'attirer la reconnaissance de l'État sont le père de la loi 101, Camille Laurin (en 1999), l'ex-ministre libéral, ex-chef du Parti libéral du Québec (PLQ) et ancien directeur du Devoir Claude Ryan (en 2004), l'ex-ministre libéral Claude Béchard (en 2010) et l'ancien ministre de l'Éducation Paul Gérin-Lajoie (en 2018), qui ont tous eu des funérailles nationales, sans oublier l'ancien ministre péquiste de la Justice Marc-André Bédard (en 2022), à qui on a réservé une commémoration nationale.

L'organisation de funérailles ou de commémorations nationales se fait en collaboration avec la famille du disparu. Normalement, le gouvernement prend en charge l'ensemble de l'organisation, y compris la chapelle ardente, la cérémonie religieuse ou d'hommage au défunt ainsi que la mise en berne du drapeau le jour des funérailles. Le coût moyen pour les contribuables tourne autour de 50 000 $.