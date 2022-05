La mairesse de La Reine à l’écoute des citoyens

Chaque mercredi, elle invite les habitants du village à la rencontrer dans les bureaux municipaux ou à la contacter par téléphone.

Les citoyens pourront alors parler de leurs préoccupations, faire connaitre leurs besoins ou soumettre des idées.

Chaque citoyen a le droit de s'exprimer, et je trouve que ce n'est pas assez dit. On a le droit de s'exprimer sur des projets et des sujets , soutient la mairesse Fanny Dupras-Rossier.

Cette idée-là est venue paracerque je ressentais une certaine distanciation entre le conseil et les citoyens , ajoute la jeune élue en octobre dernier.

D'ailleurs, les séances du conseil se tiennent généralement sans la présence des habitants du village.

Avec ces rencontres, elle dit vouloir faire preuve de transparence dans la gestion des affaires de la municipalité d'environ 340 habitants.

« De m'impliquer au moins une fois par semaine au bureau municipal c'est une opportunité d'alléger aussi les tâches de la DG, de me rapprocher des citoyens et aussi pour aider le conseil à prendre des décisions. » — Une citation de Fanny Dupras-Rossier

Je me dis qu'en ayant cette approche avec les citoyens, ça va nous aider à prendre certaines décisions. Aussi ce n'est pas tout le monde qui va aux séances de conseil [...] Je n'ai pas encore vécu l'expérience, c'est le premier mercredi la semaine prochaine, mais j'attends ça avec impatience que les citoyens viennent se confier à moi , raconte la mairesse.

La nouvelle venue en politique municipale dit aussi sentir le besoin d'en apprendre davantage sur son nouvel environnement.

Et en même temps en étant au bureau municipal, ça va me permettre de me familiariser avec certains dossiers et comment est l'ambiance de la politique municipale , dit-elle.

La mairesse a beaucoup d'idées en tête pour développer sa municipalité qui, dit-elle, dispose de beaucoup de services et d'attraits touristiques.