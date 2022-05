Le camping de Rivière-du-Loup n’a pas reçu d’aide financière de Québec

Le directeur général de la Corporation Les Loisirs Rivière-du-Loup, Benoit Ouellet, indique que le camping désirait obtenir au départ un montant de 5 M$ pour le projet initial.

Il y a des infrastructures qui ne correspondent plus aux standards actuels dans le sens d'accessibilité universelle, d’efficacité énergétique et d’usure [des équipements] , dit-il.

M. Ouellet ajoute que le camping voulait aussi profiter du PARITProgramme d’aide à la relance de l’industrie touristique pour augmenter la capacité d’accueil. Ça comprenait, entre autres, l’aménagement de 32 sites supplémentaires au 108 déjà existants pour augmenter notre rentabilité , note-t-il.

« Il y a des efforts à faire pour maintenir la qualité des standards recherchés par la clientèle et, d’un autre côté, la rentabilité du camping. » — Une citation de Benoit Ouellet, directeur général de la Corporation Les Loisirs Rivière-du-Loup

Selon le directeur général, ce n’est pas les contribuables de Rivière-du-Loup qui doivent payer pour améliorer le camping municipal. C’est vraiment à partir des revenus des surplus générés par le camping et de différentes aides [gouvernementales] qu’on arrive à développer ce lieu-là , affirme-t-il.

Maintenant que le projet initial n’a pas été retenu, le camping municipal compte tenter d’obtenir environ 2 M$ du PARITProgramme d’aide à la relance de l’industrie touristique pour réaliser la mise à niveau des bâtiments existants .

Avec un programme de travaux vraiment plus modeste, on croit davantage travailler en phase plan et devis cette année pour éventuellement octroyer les contrats de construction en 2023. [...] L’objectif, c’est que l’ensemble des travaux soit terminé pour le début de la saison de 2024 , déclare M. Ouellet.

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’avait pas obtenu de réponse du ministère du Tourisme du Québec en ce qui concerne la demande d’aide financière du camping dans le cadre du PARITProgramme d’aide à la relance de l’industrie touristique .

Cette année, le camping municipal de la pointe de Rivière-du-Loup sera ouvert au public du 13 mai au 10 octobre.

Avec les informations de Michaële Perron-Langlais