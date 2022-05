Incendie à l’aréna de Mashteuiatsh

Le service de sécurité publique a précisé à Radio-Canada que les pompiers sont toujours au travail en ce dimanche matin. Le bâtiment est endommagé mais ne serait pas une perte totale.

Le chef de le communauté de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique a aussi écrit sur ses réseaux sociaux dimanche matin.

Je voudrais remercier notre brigade de pompiers volontaires et ceux de la MRC Domaine du Roy pour leur travail cette nuit et ce matin encore. Malgré des dommages relativement importants à la toiture. Vous avez réussi à sauver notre aréna. On va se retrousser les manches et on va rapidement rénover , écrit-il.

Contacté ensuite par téléphone, il a précisé qu'il n'y avait eu aucun blessé lors de cette intervention.