L' ONUOrganisation des Nations unies confirme qu'une opération d'évacuation est en cours au complexe sidérurgique Azovstal en coordination avec le CICR et les parties au conflit , a indiqué dimanche Jens Laerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l' ONUOrganisation des Nations unies , dans un courriel. Il a souligné ne pas pouvoir donner d'autres détails pour des raisons de sécurité.

Le convoi, qui a démarré le 29 avril, a franchi quelque 230 kilomètres et a atteint le complexe à Marioupol samedi matin , a précisé M. Laerke.

Quarante civils ont été évacués dimanche du territoire de l'usine Azovstal, assiégée par les Russes à Marioupol, et emmenés vers des territoires sous contrôle russe à l'est, selon les agences russes TASS et Ria Novosti.

Dix-huit hommes, quatorze femmes et huit enfants ont été emmenés depuis Marioupol vers la république autoproclamée de Donetsk (contrôlée par les séparatistes prorusses), selon un correspondant de l'agence TASS sur place.

Des résidents de Marioupol sortent des effets personnels d'un bâtiment détruit par des bombardements russes. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Selon le correspondant de Ria Novosti, toutes les personnes évacuées ont été placées dans un camp de tentes dans le village de Bezimennoïé, une ville située à l'est de Marioupol, à mi-chemin entre cette ville portuaire et la frontière russe. Selon cette même source, du personnel de la Croix-Rouge et de l'ONU aurait assisté à l'évacuation.

Le ministère de la Défense russe avait déclaré plus tôt en journée que près de cinquante civils avaient été sortis samedi de la zone de l'usine Azovstal, où sont retranchés des centaines de membres des forces ukrainiennes.

Le 30 avril, après l'instauration d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un couloir humanitaire, deux groupes de civils ont quitté les bâtiments d'habitation adjacents au territoire de l'usine métallurgique Azovstal , a déclaré le ministère de la Défense russe sur Telegram.

Il a précisé que l’opération s’est déroulée en deux étapes.

Dans l'après-midi, 25 riverains sont sortis. En début de soirée, un deuxième groupe de 21 personnes est parti et a été emmené à Bezimennoïé , a fait savoir le ministère de la Défense russe.

Des militaires ukrainiens qui contrôlent encore le site d'Azovstal avaient indiqué que 20 civils, dont des enfants, avaient été évacués. Toutes les tentatives d'évacuation précédentes avaient échoué.

De la fumée s'élève de l'usine sidérurgique Azovstal dans la ville de Marioupol. Photo : Getty Images / ANDREY BORODULIN

Les forces russes maintiennent la pression

Selon de nouvelles images satellitaires de Maxar Technologies prises le 29 avril, presque tous les bâtiments d'Azovstal ont été détruits.

L'aéroport d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a été frappé samedi par un missile russe qui a détruit la piste sans faire de victimes, a annoncé le gouverneur de la région, Maxim Martchenko.

En plus de la destruction de la piste de cet aéroport, le ministère de la Défense russe a évoqué l’utilisation de missiles de haute précision Onyx pour détruire un hangar où se trouvaient des armes et des munitions reçues des États-Unis et de pays européens .

Des personnes marchent dans une zone endommagée à l'extérieur d'une usine en feu à Kharkiv après des bombardements russes. Photo : Reuters / RICARDO MORAES

Samedi, les forces russes ont maintenu leur pression sur les régions de l'est et du sud de l'Ukraine, particulièrement autour de Kharkiv, où elles tentent d'accentuer leur contrôle, malgré la résistance ukrainienne.

De violentes explosions ont été entendues dans la nuit de vendredi à samedi à Kharkiv, deuxième ville du pays, pilonnée depuis des semaines par l'artillerie russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation dans la région était difficile , mais nos militaires obtiennent des succès tactiques , a-t-il ajouté.

Dans la région de Donetsk et de Lougansk, 14 attaques lancées par les forces russes ont été repoussées au cours des dernières 24 heures, a affirmé samedi l'état-major des forces ukrainiennes.