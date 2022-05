Jour 3 de la manifestation de motocyclistes à Ottawa

La soirée de samedi s’est déroulée dans le calme tandis que la journée avait été marquée par quelques moments de tension. Selon le Service de police d’Ottawa (SPO), 350 motocyclistes ont participé au convoi qui a défilé devant quelques centaines de manifestants et devant une forte présence policière.

Trois personnes ont été arrêtées samedi et sept vendredi soir au moment où la police disait faire face à une foule agressive .

Depuis vendredi matin, les agents municipaux ont remis 761 contraventions de stationnement, ont remorqué 39 véhicules et ont remis 10 constats d'infraction.

Au programme dimanche, les manifestants doivent se rassembler dans l'église Capital City Bikers-Church, non loin du centre-ville, dans le quartier Vanier, aux alentours de 10 h 30.

La police d'Ottawa a ouvert une enquête sur un incident de méfait motivé par la haine à l'église où doit avoir lieu le rassemblement des manifestants. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Par ailleurs le SPOService de police d'Ottawa a ouvert une enquête sur un incident de méfait motivé par la haine à ce même endroit. L'incident a été signalé aux autorités avant 7 h dimanche matin.

Aucune autre activité n’est prévue.

La police d’Ottawa sera présente au centre-ville aussi longtemps que nécessaire pour éviter l'occupation du centre-ville comme l'hiver dernier. Photo : Radio-Canada / Nickolas Persaud

La police d’Ottawa et nos partenaires vont être là [au centre-ville] tant et aussi longtemps que la présence sera requise pour maintenir la paix et la sécurité dans la ville , a assuré la cheffe adjointe par intérim du SPOService de police d'Ottawa , Patricia Ferguson.

Ça se déroule conformément à notre plan , a-t-elle indiqué. Nous avons plusieurs options.

Questionnée sur les intentions des manifestants de retourner chez eux, une porte-parole du groupe Freedom Fighters Canada, Bethan Nodwell, a dit qu’aucune autre activité n’était prévue, outre la messe.

Pour la présidente de l’Association de la communauté des résidents du centre-ville, Mary Huang, ses voisins et elle-même attendent de voir les manifestants quitter les lieux comme prévu et non pas traîner comme ils l’avaient fait en février.

Certains aînés du centre-ville ont été pris en otage chez eux pendant trois semaines et demie. Ils sont encore traumatisés , a décrit Mme Huang.

La vraie question, ce sera de voir si les manifestants vont partir comme ils ont dit qu’ils allaient le faire ou s’ils vont tenter autre chose , a-t-elle poursuivi.

La soirée de samedi s’est déroulée dans le calme. Vendredi, les policiers avaient dit qu'els faisaient face à une foule « agressive ». Photo : Radio-Canada / Nickolas Persaud

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a souligné que le service de police avait adopté la ligne dure pour prévenir tout dérapage de la manifestation. Plus de 800 agents ont été mobilisés en renfort au besoin.

Le plan [de la police] m'inspire grandement confiance , a-t-il dit en entrevue. Nous avons un service de police qui connaît les problèmes et les défis.

Malgré tout, cela ne signifie pas nécessairement qu’Ottawa en a fini avec les amateurs de convois.

Le message aux personnes responsables de la manifestation est le suivant : n'oubliez pas qu’Ottawa n’est pas seulement le siège du gouvernement avec la colline du Parlement et la Cour suprême, c’est aussi une ville avec plusieurs quartiers résidentiels au centre-ville , a plaidé M. Watson. Les personnes responsables de cette manifestation doivent bien comprendre qu'il est inacceptable d’attaquer la communauté des citoyens d’Ottawa.

Nous ne sommes jamais partis , a prétendu Mme Nodwell. De petits groupes de cinq ou dix manifestants ont visité le site du parlement depuis février pour continuer de réclamer la fin des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Entraves à la circulation à prévoir

Les automobilistes devront de nouveau composer avec des entraves à la circulation dimanche matin. Le Service de police d’Ottawa (SPO) prévient qu’il fermera des bretelles de sorties d’autoroute comme la veille, avec l'appui de ses partenaires de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et du ministère des Transports de l’Ontario (MTO).

Un objectif majeur de nos efforts sera de soutenir et de protéger le défi CN du CHEO , écrit le SPO dans un communiqué. Il s’agit d’un parcours à vélo qui sert à amasser des fonds destinés aux soins, à la recherche et à l’équipement liés au traitement du cancer chez les enfants.

Sur leur site Web, les organisateurs de la manifestation invitent leurs partisans à faire des dons pour cette cause.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et de La Presse canadienne