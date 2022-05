Un mois de mai à la découverte des oiseaux au Québec

Et ce 1er mai annonce le début du marathon d’ornithologie qui vise à sensibiliser la population à la protection des oiseaux.

C'est aussi l'occasion de recueillir des fonds pour des projets de conservation menés notamment par Société du loisir ornithologique de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le participant pourra choisir une journée pour observer le plus grand nombre possible d’espèces d’oiseaux et ensuite faire un don à un organisme de son choix.

La biologiste et coordonnatrice des projets de science participative Québec oiseaux Marie-Hélène Hachey dit que l'accent est mis cette année sur les hirondelles.

On parle beaucoup des hirondelles parce que nous on met l'accent sur ce groupe d'espèce-là, entre autres on a l'hirondelle de rivage sur laquelle on travaille beaucoup et qui a connu une diminution de 99 % depuis les 50 dernières années. C’est vraiment dramatique , dit-elle.

D'autres espèces d'hirondelles ont aussi beaucoup baissé. On parle beaucoup de l’hirondelle de rivage et il y a d'autres organismes qui construisent des nichoirs pour l’hirondelle bicolore, l'hirondelle noire qui est aussi très rare. L'hirondelle rustique qu'on appelait avant l'hirondelle des granges. C'est beaucoup des projets de sensibilisation et aussi d'amélioration d'habitat par la construction de nichoirs , ajoute la responsable.

Des grèbes jougris pris en photo à Rouyn-Noranda. Photo : Gracieuseté de Diane Pelchat

La Société du loisir ornithologique de l'Abitibi-Témiscamingue souhaite amasser 500 $ pour notamment mettre à jour un guide sur les oiseaux du lac Osisko, là où une espèce fait la particularité du plan d'eau.

Au lac Osisko, il y a une particularité, c'est le grèbe jougris. C'est une espèce qui niche au lac Osisko, mais c'est probablement le meilleur endroit pour le voir au Québec et au Québec c'est à peu près seulement en Abitibi-Témiscamingue et plus spécialement à Rouyn-Noranda qu'on peut le voir et surtout voir sa nidification. C'est vraiment une particularité et on se doit d'être fier et de protéger , dit la présidente de l'organisme Edith van de Walle.