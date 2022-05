Sentier du Klondike : un club de détection de métaux albertain espère trouver de l’or

Des membres du Edmonton Metal Detecting Club, dirigé par Brian James, disent qu'ils pensent qu'une partie d'un sentier historique du Klondike traverse des terres qui appartiennent maintenant à la famille Hoover, à environ une heure au nord-ouest d'Edmonton.

Vous entendez le mot ruée vers l'or et votre cerveau commence à se demander ce qui pourrait être là-bas , a déclaré Brian James à l’émission de CBC Radio Active.

Brian James s'est intéressé au sentier du Klondike après avoir visité le musée Barrhead et acheté quelques livres sur l'histoire locale. L'un contenait une carte du sentier qui traversait une propriété achetée par la famille Hoover en 1913. Brian James a alors contacté les propriétaires fonciers actuels, Chester et Katherine Hoover, et leur a demandé la permission de faire venir une équipe de détection de métaux.

La piste que les membres du club espèrent trouver remonte à 1897, explique Brian James, soit un an après la première découverte d'or en Alaska et au Yukon. La piste aurait été une route pour les personnes voyageant d'Edmonton à Fort Assiniboine et jusqu'au Petit lac des Esclaves et Dawson City.

La ferme familiale des Hoover et la ferme d'origine, près de Barrhead, en Alberta, sont illustrées sur cette photo de 1951. Photo : Fournie par Katherine Hoover

L'histoire orale de la famille Hoover confirme ce que James a trouvé dans ses recherches. Chester Hoover dit qu'il se souvient de son père, Herbert, racontant des histoires sur l'ancien sentier du Klondike traversant leur terre.

Son père parlait aussi de dépendances et peut-être d'un comptoir d’échanges datant du début du siècle. Je soupçonne qu'ils pourraient trouver de l'argent, ce qui serait bien, ou des morceaux de harnais de cheval, ou de petits morceaux de métal , dit en riant Chester Hoover.

Brian James est réaliste et pense trouver beaucoup de douilles de calibre 22, probablement de vieux bouchons de bouteilles et des déchets. Cependant, il espère découvrir des boutons en métal, des pièces de monnaie, peut-être des clous anciens ou des matériaux de construction pour indiquer où se trouvait un comptoir d’échanges.

« La probabilité que de l'or soit là-bas est sûrement mince, voire nulle. » — Une citation de Brian James

En cas de découverte de valeur, le partage se fera à 50/50 avec les Hoover. Vous ne savez jamais ce qu'il y a dans le sol tant que vous n'avez pas passé votre machine au-dessus , considère Brian James.

D’après les informations d’Emily Senger et Clare Bonnyman