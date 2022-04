Aux prises avec l’inflation, des Britanno-Colombiens partagent leurs adaptations

L'inflation ne montrant aucun signe de ralentissement, trois résidents en Colombie-Britannique partagent de quelle façon la hausse des coûts les affecte et ce qu'ils font pour y faire face.

Mallory Muller, résidente de Cloverdale, est mère de deux adolescents atteints de diabète de type 1 et de maladie cœliaque. Pour sa famille, cela signifie consommer plus de viande, de produits frais et de produits laitiers pour une alimentation équilibrée, ainsi que l'obligation d'acheter des aliments sans gluten.

Mallory Muller, résidente de Cloverdale, est photographiée ici avec son mari, Dave, et ses deux fils, Owen et Brody. Mallory Muller dit que la facture d'épicerie de la famille a augmenté au cours des derniers mois. Photo : Fournie par Mallory Muller

Mallory Muller dit avoir constaté une forte augmentation du coût de la nourriture. La facture d'épicerie moyenne de la famille était d'environ 200 $ à 300 $ par semaine. Mais au cours des mois d'hiver, celle-ci a augmenté de 100 $ de plus par semaine.

« Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée acheter un chou-fleur et il était à 11 $. » — Une citation de Mallory Muller

La famille doit faire des sacrifices, explique Mallory Muller, comme ne pas pouvoir aider son fils aîné Owen à acheter une voiture qui lui permettrait de se rendre à l'Université de la vallée du Fraser cet automne.

Cette famille qui a déménagé en Colombie-Britannique de l'Alberta il y a dix ans envisage de quitter la province si le coût de la vie continue d'augmenter.

Adapter les menus

En tant que copropriétaire du Brentwood Bay Village Empourium, un café, un magasin général et un lieu d'événements réunis dans un même espace; John Carswell dit connaître une inflation croissante dans la gestion de son entreprise à Brentwood Bay, sur l'île de Vancouver.

Comme de nombreuses autres petites entreprises, John Carswell est confronté à des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Bon nombre de ses produits sont fabriqués avec de l'huile de tournesol, mais son coût a doublé ces derniers mois, car elle est principalement importée de Russie et d'Ukraine. John Carswell explique avoir commencé à utiliser plus d'huile de canola pour réduire les coûts.

Il essaie également de s'approvisionner autant que possible en ingrédients locaux, même si le prix de ces articles a également augmenté. En conséquence, le menu est constamment adapté, avec par exemple l'arrêt temporaire de la production de biscuits sans gluten. Certains prix ont aussi été augmentés pour maintenir l'activité.

« L'aspect vraiment troublant de l'inflation, bien sûr, est que plus nous augmentons nos prix pour lutter contre l'inflation, plus nous contribuons à l'inflation. Il y a donc un grand danger pour nous. » — Une citation de John Carswell

Cumuler les emplois

De son côté, Dayna Ceaser, résidente de Maple Ridge, cumule trois emplois en tant que massothérapeute agréée, femme de ménage et enseignante-assistante; son mari Josh travaille lui comme mécanicien automobile. Elle dit avoir remarqué que leurs chèques de paie ne durent plus aussi longtemps qu'auparavant.

En plus de dépenser davantage d'argent à l'épicerie, Dayna Ceaser dit qu'elle ressent l'inflation à la pompe à essence et fait donc rarement le plein d'essence.

« Nous avons un voyage de camping à venir et nous devons maintenant budgétiser nos achats d'essence et [considérer] jusqu'où chaque réservoir va nous mener. Nous n'avons jamais eu à faire cela auparavant. » — Une citation de Dayna Ceaser

Dayna Ceaser rêve de pouvoir acheter une maison dans sa ville natale de Maple Ridge, mais avec l'augmentation du coût de la vie, ce rêve s'éloigne. Nous aimerions rester ici, mais nous sommes poussés de plus en plus loin parce que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre [de rester vivre ici].

