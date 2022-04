L’offre de paniers bio explose

Dans sa ferme maraîchère de Sainte-Marguerite-de-Lingwick, Caroline Poirier s'active pour préparer la prochaine saison. Depuis quinze ans, elle offre des paniers de légumes.

Au même moment, de nouvelles fermes ont fait leur apparition et offrent le même genre de produits. Juste cette année en 2022 on accueille 22 nouvelles fermes dans le réseau à travers le Québec , mentionne Mme Poirier. La crainte est que l'offre surpasse la demande.

Il y a toujours une crainte dans tout ça parce qu'on est dépendants de nos clients , explique la productrice maraîchère de la ferme Les Hôtes Épinettes, Camille Lussier. Selon cette dernière, la clé est de savoir se diversifier. On fait des produits transformés, les gens vont vers la facilité, bien nous on va leur offrir un produit local de facilité. L'offre est quand même assez variée, puis là il faut que la population maintenant se rende compte que chaque petit geste compte , pense Mme Lussier.

« Il y a aussi beaucoup de fermes qui sont encore en croissance qui vont vouloir offrir de plus en plus de paniers pour augmenter la rentabilité, pour offrir des salaires plus attrayants aux gens qui travaillent sur leur ferme, donc on souhaite que les gens soient présents et présentes et continuent de s'intéresser et s'abonner aux paniers bio du Réseau des fermiers et fermières de famille. »