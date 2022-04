Le Zoo de Granby veut protéger ses oiseaux de la grippe aviaire

Même si les risques demeurent faibles, tant pour les animaux que pour les visiteurs, de nouvelles mesures se sont invitées au Zoo non pas pour le coronavirus, mais pour la grippe aviaire cette fois-ci. La vétérinaire, Dre Majorie Bercier, se veut toutefois rassurante et affirme qu’il n’y a pas plus de risques sur le site que dans la cour arrière des visiteurs.

Le Zoo veut tout de même éviter que des oiseaux sauvages entrent en contact avec ses espèces dans la mesure du possible. Pour y arriver, l'enclos des grues du Japon est recouvert par un filet protecteur. Celui-ci empêche d'autres oiseaux potentiellement infectés de venir, par exemple, contaminer le bassin d'eau. Il y a très peu de chances qu’il y ait des oiseaux sauvages, d’un gros format comme des canards ou des oies, des choses comme ça qui se ramassent dans leur enclos , explique Dre Bercier.

La vétérinaire du Zoo de Granby, Dre Marjorie Bercier. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

« Avec la grippe aviaire, c’est sûr que ce qui a changé, c'est qu'on fait beaucoup plus attention à la santé de nos animaux face aux animaux extérieurs donc les oiseaux migrateurs surtout. » — Une citation de Jean-François Paré, technicien en santé animale.

M. Paré doit désormais désinfecter ses semelles avant d'aller nourrir les oiseaux. La moulée est également protégée par des panneaux de plastiques rigides. On s'assure qu’il n’y ait pas d’oiseaux qui viennent nicher dans nos parcs et on essaie de protéger l’accès à la nourriture , mentionne le technicien en santé animale.

Les loriquets sont conservés à l’endroit où ils passent normalement l’hiver. Ainsi, en gardant son plus important bassin d'oiseaux à l'intérieur, le Zoo réduit les risques de contamination.

En cas d'infection, une enquête est obligatoire et le Zoo devrait interpeller l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ça aurait juste été une charge de travail augmentée pour tout le monde , explique la vétérinaire. Le travail, pour l'instant, continuera donc de se faire chez les producteurs de volailles qui souhaitent protéger leurs élevages. Au Zoo, malgré le mode prévention, c’est la préparation de la saison estivale qui prime.

Selon le reportage d’Alexis Tremblay