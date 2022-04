Une saison historique prend fin au Valinouët

« C’est la première fois que je vois autant de gens de l’extérieur qui viennent en profiter. Même durant la semaine, on avait parfois besoin de deux remontées. » — Une citation de Stéphane Leblond, directeur du marketing et des communications du Valinouët

Même si les conditions de la montagne auraient permis d'accueillir les skieurs encore pour quelques semaines, la facture d’électricité aurait grimpé de plusieurs milliers de dollars à partir du 1er mai.

Ça fait mal au cœur de fermer, mais c'est vraiment pour des raisons économiques. Si on opère une journée dans le mois, on va être facturé pour tout le mois au complet. Ça a joué dans la balance. Il faudrait peut-être voir avec Hydro-Québec comment mettre en place des mesures plus flexibles , précise M. Leblond.

Stéphane Leblond ajoute cependant que la clientèle occasionnelle commençait aussi à être moins au rendez-vous.