Corvée nettoyage à Shawinigan : une vingtaine de personnes s’impliquent

Par cette initiative, le regroupement des gens d’affaires souhaite rendre la ville plus propre et plus accueillante.

Les bénévoles ont quadrillé le centre-ville, de la 1re rue jusqu'au Centre Gervais Auto.

L’éventail des objets ramassés est assez incroyable : des pneus, un banc d’auto, une porte, des skis, de la tôle, des contenants, des masques jetables pour ne nommer que ceux-là.

Le vice-président du regroupement des gens d’affaires, David Rouette s’étonne du nombre de déchets abandonnés dans les rues, dans les parcs et dans les terrains vagues. D'en trouver autant que ça, je pense qu’il y a un appel à faire à la population de sensibilisation.

La Ville de Shawinigan, des organismes communautaires comme le Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA), le Carrefour jeunesse emploi ont aussi participé à l’effort citoyen. Le conseiller en développement économique à la Ville de Shawinigan, Frédéric Beaulieu souhaite que ce genre d’initiative se déploie dans les autres secteurs de la ville. J'aimerais qu'on puisse le faire à Shawinigan-Sud et dans le secteur Grand-Mère.

La grande corvée est une tradition depuis des années.

Elle devrait se tenir à nouveau le printemps prochain.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger