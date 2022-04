La saison estivale promet pour l’industrie touristique

Les acteurs de l’industrie touristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean entrevoient la saison estivale avec confiance en raison du retour progressif des voyageurs internationaux et de la tenue de plusieurs évènements.

Plusieurs réservations ont déjà été enregistrées dans les hôtels.

« Les gens du Québec ont l'intention de venir nous visiter, alors on est bien contents et ça se traduit en appels et en réservations. » — Une citation de Anne-Marie Boudreault, directrice générale de l'Association hôtellerie Saguenay–Lac-Saint-Jean

Selon la directrice générale de l'Association hôtellerie Saguenay–Lac-Saint-Jean, Anne-Marie Boudreault, les hôteliers sont satisfaits du nombre de réservations qu'ils ont jusqu'à maintenant. Photo : Radio-Canada / Katya D'Amour

Les clients ont planifié leurs vacances plus tôt cette année. Par exemple, à l'Auberge des Battures dans l'arrondissement de La Baie à Saguenay, les appels ont commencé dès le mois de janvier.

Les années précédentes, la clientèle attendait davantage au dernier moment pour faire ses réservations en fonction de la température ou des décisions de dernière minute. Maintenant, on a l'impression que les gens planifient davantage à l'avance leur séjour ou leurs vacances , soutient le directeur général de l'auberge, Éric Civel.

Retour des touristes internationaux

Avec la réouverture des frontières, la clientèle internationale devrait être au rendez-vous, même si plusieurs personnes ressentent encore un sentiment d'insécurité l'idée de voyager.

On a hâte de voir le retour de la clientèle internationale parce que ça fait deux ans qu'ils ne viennent pas dans la région. On remarque quand même un vif intérêt de la clientèle à reprendre les vacances et à sortir justement de cet effet anxiogène , indique la directrice générale Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, Julie Dubord.

Le directeur de l'Auberge des Battures, Éric Civel, confirme que les réservations ont débuté beaucoup plus tôt cette année en prévision de la saison estivale. Photo : Radio-Canada / Katya D'Amour

La reprise d'évènements d’envergure est aussi un facteur encourageant.

« On sent déjà que le retour du spectacle La Fabuleuse histoire d'un royaume crée un engouement. » — Une citation de Éric Civel, directeur général de l'Auberge des Battures

Les hôteliers rappellent aux voyageurs l'importance de réserver directement auprès des établissements d'hébergement, par téléphone ou via leur site web, afin que les profits leur reviennent entièrement et qu'ils restent dans la région.

D’après les informations de Katya D'Amour