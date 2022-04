Du Texas à Fort Smith, un photographe documente la migration des grues blanches

L’équipe a mis en place 12 caméras le long du couloir de migration, du Texas à Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest; et chaque caméra prendra une photo toutes les demi-heures pendant un an. Leur avion a également été équipé de caméras go-pro sur chaque aile, sur la queue et dans le cockpit.

La grue blanche est souvent considérée comme un succès de conservation des espèces. Au bord de l'extinction dans les années 1940 et 1950, un petit groupe de grues blanches s'est agrandi depuis les années 1970, en partie grâce à un effort international, pour atteindre environ 508 oiseaux en 2018.

Les grues passent les mois d'hiver le long de la côte du Texas au Aransas National Wildlife Refuge et nichent dans les zones humides du parc national Wood Buffalo pendant les mois d'été. La première caméra a donc été placée au Aransas National Wildlife Refuge et la dernière au parc Wood Buffalo.

« Vous pouvez voir le changement des saisons, vous pouvez voir les changements de la météo. [...] Vous pouvez donner vie à la terre d'une manière qui en fait une chose vivante qui respire. » — Une citation de Mike Forsberg, photographe

L’équipe composée de Mike Forsberg, du pilote Chris Boyer originaire du Montana et du coordinateur des opérations au sol Jeff Dale originaire du Nebraska, a quitté le Texas par voie terrestre et aérienne le 6 avril dernier et est arrivée à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest lundi.

L'équipe s'est déplacée en fonction des conditions extérieures tout comme le font les grues lors de leurs déplacements. Mike Forsberg prévoit d'écrire un livre sur cette expérience, de créer des ressources pédagogiques et, éventuellement, un documentaire.

Connaissances autochtones

À Fort Smith, Mike Forsberg a rencontré Ronnie Schaefer, un spécialiste local de la grue blanche, afin de recueillir des informations sur l'habitat de nidification local et les comportements des grues du point de vue des connaissances traditionnelles autochtones.

Ronnie Schaefer a pu partager ce qu'il a appris de l'observation et de l'histoire orale sur le régime alimentaire nordique de la grue composé d'escargots, de grenouilles et de serpents, ce qui, selon Mike Forsberg, était auparavant inconnu des biologistes du sud.

Le parc national Wood Buffalo est le dernier endroit où les grues blanches se reproduisent naturellement. Il accueille aussi un des plus grands troupeaux de bisons des bois. Photo : Associated Press / Joe Duff

Ronnie Schaefer a déclaré que la Première Nation de Salt River, où certaines des grues nichent, avait l'intention d'employer un agent de conservation pour surveiller la zone, mais cela n’a pas été fait.

Le spécialiste se dit inquiet de la circulation des campeurs dans la zone de nidification durant les longues fins de semaine de mai et d'août. Dans le passé, il a installé des panneaux pour éduquer les gens sur les espèces en voie de disparition dans la région, mais constate qu'ils sont principalement utilisés comme cibles entraînement.

« Si vous pouvez amener [les gens] à apprécier [les grues], alors peut-être qu'ils peuvent les apprécier suffisamment pour s'en soucier. » — Une citation de Mike Forsberg, photographe

En mai, Mike Forsberg planifie de photographier un nid de grue blanche. Il s'installera dans un affût pendant 10 jours, sans sortir, afin de minimiser l'impact sur l'habitat de la grue et d'autres animaux sauvages.

Pour Mike Forsberg, suivre les grues dans leur couloir de migration de 320 km de large a été une expérience puissante. C'est un moment important pour raconter l'histoire de ces oiseaux , dit-il. C'est le dernier groupe d'oiseaux migrateurs vraiment sauvages, si ce groupe n'existait pas, nous n'aurions plus de grues blanches sur la planète.

D’après les informations de Carla Ulrich