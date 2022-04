L’utilisation légale de la gyroroue dans la mire du MTQ

Dans sa décision du 31 mars dernier, le juge Patrice Simard jette les bases de la définition du petit véhicule à une roue. Il s’agit d’un moyen de transport conçu pour des adultes à des fins récréatives ou utilitaires , écrit-il.

Il acquitte donc un utilisateur d'une gyroroue qui avait reçu une contravention en vertu de l’article du code de la sécurité routière qui interdit les véhicules-jouet sur la chaussée.

Mais les policiers peuvent aussi remettre des contraventions aux usagers, puisque la gyroroue n’est pas encore légalement un véhicule exempté d'immatriculation.

Des travaux en cours

Le MTQministère des Transports du Québec effectue une réflexion sur l’encadrement d’appareils de micromobilité électrique au Québec, comme les unicycles et trottinettes électriques.

Il faut colliger les informations, et remettre des recommandations pour assurer la sécurité des usagers de la gyroroue ainsi que celle des autres usagers de la route , indique le porte-parole du ministère Nicolas Vigneault.

Cette réflexion pourrait prendre encore quelques mois, bien que les gyroroues existent depuis 2013. Nicolas Vigneault confirme que le jugement rendu à Québec cette année leur sera utile.

Patrick Robert est un adepte de la gyroroue. Photo : Radio-Canada

Des usagers prudents

La pratique de cette activité demeure néanmoins marginale, même si le nombre d’adeptes augmente depuis cinq ans environ.

Les passionnés de la gyroroue ont fondé un regroupement, l’Association des unicyclistes électriques du Québec. Selon Patrick Robert, qui agit à titre de porte-parole, il est grand temps que la réglementation soit adaptée aux unicycles électriques, mais pas à n'importe quel prix.

On ne voudrait pas non plus que ça brime trop nos membres dans leur utilisation de l’unicycle parce qu’il y a des choses vraiment intéressantes à faire avec ces véhicules , note-t-il.

Patrick Robert estime que les usagers sont dans la majorité des cas très prudents.

On agit comme les gens à vélo électrique. Sur la chaussée, on suit le Code de la route. En zone scolaire, on ralentit. S’il y a un autobus avec l’arrêt-stop en fonction, on s’arrête nous aussi , donne-t-il comme exemple.

Le porte-parole estime que les unicyclistes sont un peu à la merci de l’interprétation de la réglementation par les policiers.

Mais moi, je n’ai jamais eu de contravention. Lorsque je croise des policiers, ils me posent surtout des questions sur mon appareil, son autonomie électrique aussi , explique Patrick Robert.

Il sait toutefois que des adeptes de la gyroroue reçoivent des contraventions.

Les amendes peuvent varier de 100 à 300 $. Il souligne que plusieurs personnes choisissent de contester la contravention et que le manque de clarté dans la loi peut alors jouer en leur faveur.

Avec la collaboration de Camille Carpentier