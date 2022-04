Des autistes en recherche d’emploi et en manque de ressources

Une centaine de personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme et leurs proches ont marché dans les rues de Trois-Rivières pour sensibiliser la population à leur cause.

La marche pour l’autisme était de retour après trois ans d’absence.

Des personnes atteintes de l'autisme de tout âge, leur famille et les intervenants de l'organisme Autisme Mauricie avaient plusieurs raisons de se mobiliser.

Les personnes atteintes d'autisme peinent à trouver un emploi, malgré la pénurie de main-d'œuvre.

Les participants à la marche voulaient aussi sensibiliser les employeurs à leur capacité d'intégrer le marché du travail. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Daphnée Daigneault a 26 ans et est atteinte d'autisme. Elle travaille depuis deux ans comme adjointe administrative aux archives à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, car elle n'arrive pas à avoir un emploi dans sa région natale, la Mauricie.

Sa mère Isabelle Bérard se désole de la situation. C'est les entrevues qui sont difficiles pour eux. Ils ont souvent peur de dire qu'ils sont autistes, parce qu’ils se disent, si je le dis je vais peut-être être tout de suite tassé. Puis, quand ils ne le disent pas, se présenter pour eux c'est difficile.

En attente d'un diagnostic

Elles souhaitent aussi dénoncer le manque de ressources dans le système scolaire et de santé pour diagnostiquer comme en fait état la directrice générale d’Autisme Mauricie, Martine Quessy. Actuellement, au public, on n’arrive plus à avoir de diagnostic, c’est fâcheux. On doit aller au privé souvent.

La 13e édition de la marche pour l’autisme a été l'occasion de signaler qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les gens à la différence.

Avec les informations de Magalie Masson