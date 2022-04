Naomi Judd, du duo The Judds, est décédée à 76 ans

La chanteuse américaine Naomi Judd, membre du duo The Judds avec sa fille Wynonna et lauréate d'un Prix Grammy, est décédée à l'âge de 76 ans.

Ses filles ont annoncé son décès samedi dans un communiqué transmis à l'Associated Press.

Dans celui-ci, elles indiquaient avoir perdu leur mère en raison de la maladie mentale . Elles n'ont pas donné plus de détails.

Le groupe The Judds devait être intronisé au Country Music Hall of Fame dimanche.

Parmi leurs chansons à succès figurent Love Can Build a Bridge , Mama He's Crazy et Rockin' With the Rhythm of the Rain .

Le duo mère-fille a enregistré 14 chansons ayant atteint le sommet des palmarès au cours de sa carrière qui s'est étendue sur près de trois décennies.