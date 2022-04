Une marche à Sherbrooke pour clore le mois de l’autisme

Organisé par Autisme Estrie, l’événement conclut un 38e mois de l'autisme couronné de succès, selon la directrice générale de l'organisme, Christine Houde.

« Vraiment, on a entendu parler d’autisme partout. C’est vraiment le but de ce mois-là d’en parler de plus en plus. C’est des grands besoins. On a besoin d’avoir de plus en plus de services pour ces gens-là. Il y a beaucoup de familles qui sont touchées. » — Une citation de Christine Houde, directrice générale d’Autisme Estrie

Après un court discours, les participants ont marché autour du lac des Nations. Les marcheurs rencontrés étaient heureux de voir cette mobilisation pour la cause. Au courant de l’année on a pas vraiment l’occasion, mais pendant le mois de l’autisme on peut mettre l’autisme en avant parce qu’il y en a gros qui ne savent pas encore c’est quoi , explique Anne-Marie Le Gouill, mère d’un jeune homme de 22 ans vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Selon la directrice générale d'Autisme Estrie, il reste encore plusieurs services à développer pour les personnes touchées de près et de loin par cette condition. Amandine Boichard Varenne peut en témoigner. Son fils vit avec un TSAtrouble du spectre de l'autisme en plus d’un diagnostic de paralysie cérébrale. À partir du jour où le diagnostic d’autisme est tombé, tous les services se sont arrêtés parce qu’il ne devenait qu’autiste et donc c’est un système très rigide , a raconté la mère.

« On découvre l’autisme à travers notre enfant et il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et le parcours est compliqué en effet pour les parents, pour les enfants donc c’est important de montrer qu’on est là pour sensibiliser le monde. » — Une citation de Amandine Boichard Varenne, participante