Après des semaines d’humidité, les conditions de sécheresse s’apaisent dans les prairies

L’expert affirme que la sécheresse s’est déplacée vers l’Ouest canadien dans les cinq dernières années, avec la Saskatchewan et le Manitoba comme régions les plus touchées l’été dernier.

M. Hadwen remarque un contraste frappant en Saskatchewan cette année.

La province est scindée en deux, explique-t-il. Dans l’est de la Saskatchewan, ça se débrouille beaucoup mieux que l’année précédente, alors que les régions dans l’ouest de la province continuent de souffrir de la sécheresse.

Les modélisations d’Agriculture et Agroalimentaire Canada affirment que l’est de la province se retrouve en sécheresse modérée depuis le 31 mars.

Dans l’ouest, il s’agit plutôt de sécheresse sévère ou extrême . Des conditions telles que la région n’en voit qu’une fois par décennie ou deux.

Cette zone connaîtra des retards en matière de renouvellement des pâturages, ainsi qu’en disponibilité d’engrais pour le bétail, prédit M. Hadwen. Il faudra de la pluie tout l’été pour pallier la situation.

Les projections d’Agriculture et Agroalimentaire Canada seront mises à jour la première semaine du mois de mai.

La sécheresse, c’est fini

Chaire de recherche en ressources d'eau et en changement climatique à l'Université de la Saskatchewan, John Pomeroy affirme que la sécheresse dans le sud-est de la Saskatchewan est terminée.

Ça prend des dizaines de centimètres d’eau pour renverser la tendance en matière de sécheresse, mais ça arrive, explique le chercheur.

John Pomeroy ajoute que les conditions légèrement plus froides dans le sud-est de la province pourraient ralentir l’ensemencement cette saison, mais devraient contribuer à l'humidification des sous-sols à long terme.

Personne n’a perdu de récolte à cause d’un mois d’avril plus frais, relate M. Pomeroy. L’humidité qui s’accumule sera accessible en mai et en juin, quand on en aura besoin.

Ceci dit, tout n’est pas perdu dans l’ouest, selon John Pomeroy. Avec des manteaux de neige de deux à cinq mètres dans les Rocheuses qui devrait fondre cet été, les rivières des prairies seront suffisamment alimentées pour aider les fermes et les centrales hydroélectriques.

En petites doses, préférablement

Une dépression du Colorado pourrait mener à 80 millimètres de pluie dans certaines régions du Manitoba cette fin de semaine. Les niveaux de la rivière Rouge pourraient connaître des sommets atteints en 2009, les pires depuis la tempête du siècle de 1997.

Un avertissement d’inondations des basses terres est en vigueur en Saskatchewan dans les régions du sud-est le long de la rivière Antler et de ses affluents.

Les températures clémentes prévues cette fin de semaine pourraient accélérer la fonte des neiges, ce qui pourrait mener à des inondations sur des fermes et certaines routes.

Avec les informations d’Ethan Williams