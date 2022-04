Forum à Sept-Îles sur l’avenir de l’Église

Plus d'une vingtaine de paroissiens de Sept-Îles se sont rassemblés à l'église Sainte-Famille samedi matin, à la demande du Pape François, pour discuter de la relation qu'ils entretiennent avec leurs paroisses et l'institution religieuse au sens large.

Le Saint-Père avait appelé l'an dernier tous les diocèses du monde entier à faire entendre leurs fidèles dans le cadre d'un synode ecclésiastique.

Les paroissiens sont invités à faire part de leurs expériences avec l'Église afin que l'institution religieuse puisse aborder leurs doléances tout comme leur satisfaction.

À Sept-Îles, dans leur église locale, les paroissiens ont discuté samedi de leur foi et de leur communion.

Ils veulent avoir le pouls des gens concernant ce que l’église nous a apporté et qu’est-ce que qui fait qu’aujourd’hui, on s’en éloigne peut-être un peu , explique Josée Dubée, l’une des paroissiennes présentes.

Josée Dubé, paroissienne à l'église Sainte-Famille de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Elle se réjouit que l'Église lui tende l'oreille.

Si les gens pensent que [l’Église], c’est très froid et rigide, c’est faux. À la base, ils sont là pour nous écouter et écouter nos besoins et nos souffrances. Ils ne sont pas fous, ils voient dans la société ce qui se passe , ajoute Mme Dubée.

La foi de plusieurs paroissiens du diocèse nord-côtier a été ébranlée au cours des dernières années, notamment au sein de la population innue

D'ailleurs, la paroissienne innue Laurette Grégoire était aussi présente au forum. Elle souhaite que l'Église puisse tirer profit des consultations menées auprès des fidèles.

L’Église vient demander aux gens pour savoir ce qu’ils pensent et pour connaître leur expérience, bonne ou mauvaise, de l’Église. Il faut écouter tout le monde , raconte Mme Grégoire.

Laurette Grégoire, paroissienne à l'église Sainte-Famille de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Le Pape François est celui qui nous ramène à l’essentiel. [...] Il nous invite à regarder autour de nous, à nous ouvrir les yeux sur nos réalités , dit le prêtre Réjean Vigneault.

M. Vigneault considère que cet événement est une occasion pour que les parties prenantes nord-côtières contribuent à l’Église de demain.

Réjean Vigneault, prêtre à l'église Sainte-Famille de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Chaque personne est partie prenante de l'Église aujourd'hui, du peuple de Dieu. Alors, on fait un synode, on marche ensemble , raconte le prêtre.

Le diocèse de Baie-Comeau compte synthétiser dans un rapport les propos de cette consultation et de celles menées auprès des différentes églises de la région. Ce document doit être diffusé d'ici la fin du printemps.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe