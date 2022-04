La pluie force l’évacuation de maisons à Morden, la Ville déclare l’état d’urgence

Selon le maire de Morden, Brandon Burley, environ 50 maisons étaient évacuées samedi matin car un pont d’accès est inondé et une route d’urgence construite pour permettre aux riverains de circuler n'arrive plus à supporter le flux de déplacements.

Quelques quartiers ont déjà été évacués. […] Il y a un certain nombre d'autres maisons qui sont ou le seront bientôt , note-t-il

ll y a quelques points chauds , dit Brandon Burley qui précise que l’ouest, l’est et le nord-ouest de la ville sont menacés.

Le maire s’inquiète de l’état de certains ponts indiquant que le niveau du ruisseau Dead Horse Creek devrait remonter de 12 à 15 pieds pour les toucher.

Il y a, vous savez, quelques endroits où ce ruisseau cause de sérieux problèmes. L'un d'entre eux est [la promenade] ParkHill , ajoute t-il.

Nous avons des ponts et des ponceaux qui, vous savez, drainent le Dead Horse Creek à travers le bassin versant. Et ils sont en train de se boucher, à cause du grand volume d'eau qui sort du bassin versant, et ils provoquent des inondations.

Cette eau se retrouve dans les rues en contrebas, provoquant des points d'eau extrêmement hauts , mentionne-t-il.

Une route barrée dans la ville de Morden dans le sud du Manitoba en raison de l'eau. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Pour l’instant, la Ville apporte son soutien aux résidents avec des sacs de sable, des volontaires et des équipes pour les aider à consolider leurs maisons .

Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de regagner leur domicile, un poste de contrôle d’urgence a été installé au centre de loisirs Access Event Centre pour les accueillir.

Nous avons donc des lits et des lits de camp et des logements pour tout le monde. Nous pouvons aussi avoir à mettre les gens à l'hôtel. Il y aura donc la possibilité pour eux d'avoir un endroit où rester , affirme Brandon Burley.

Veille continue à Sainte-Agathe

Dans le village de Sainte-Agathe, situé à 40 km au sud de Winnipeg, les résidents se relaient pour surveiller le niveau d’eau à proximité de la digue se trouvant dans le nord de la localité. Le but est d'éviter l’inondation du territoire.

Une digue dans le village de Sainte-Agathe au Manitoba que des résidents surveillent avec attention. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Un résident, Joël Lemoine, affirme surveiller la digue avec son frère depuis vendredi.

Il est très important d'empêcher l'eau de pénétrer , dit-il.

Sainte-Agathe possède une autre digue située près de l'église et des écoles et à proximité de la rivière Rouge afin de prévenir la crue.

Selon M. Lemoine, les quarts de surveillance des bénévoles se poursuivront ce week-end et la semaine prochaine, en fonction du temps .

Il indique que les personnes qui effectuent les travaux passent souvent la nuit dans leur voiture.

Plusieurs endroits du sud du Manitoba ont déjà reçu près de 40 millimètres de pluie.

Dimanche matin, la pluie pourrait se transformer en neige, selon Environnement Canada.

Avec les informations de Radjaa Abdelsadok