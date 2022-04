Sensibilisation et enseignement à la journée des Trappeurs

Lors de la journée des Trappeurs, samedi à Rouyn-Noranda, une dizaine d’exposants ont abordé divers enjeux relatifs au piégeage et à la fourrure, alors que les événements des deux dernières années ont quelque peu chamboulé le milieu.

L'événement s'est tenu à l'école La Source, après deux ans de pause en raison de la pandémie.

Le président de l'Association des trappeurs de Rouyn-Noranda, André Richer, constate que le marché de la fourrure a perdu un peu d'élan depuis la pandémie.

On est dans un creux de vague. Il y a moins d'encans, moins d'enchères, moins de ventes de fourrures , dit-il. Il y a trois ans, on a perdu un gros encan à Toronto, la NAFA, ils ont cessé leurs activités. Là, on a juste Fur Harvester, mais la passion est là.

André Richer, président de l'Association des trappeurs de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Cependant, il se réjouit qu'une nouvelle génération ait de l'intérêt pour la trappe.

On fait beaucoup de mentorat auprès des jeunes , souligne-t-il. On fait des soirées de dépiautage pour les initier. Ils apprennent beaucoup, c’est comme une école.

Hugues Bordeleau, passionné de trappe, démontrait une préparation de peaux lors de l’événement. Il remarque lui aussi que le marché de la fourrure a ralenti depuis la pandémie.

En Chine, ce sont de gros acheteurs [de fourrures]. Et en plus ces temps-ci avec la guerre, les Russes aussi c'étaient de gros acheteurs, donc les prix stagnent pas mal , indique-t-il.

Hugues Bordeleau démontrait le moulage d'une peau de castor. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Toutefois, il se sentait heureux de participer à la journée des Trappeurs, un événement qui, selon lui, permet de sensibiliser la population à la réalité des trappeurs.

C’est une grosse éducation à faire. Quelqu’un qui n’est pas trempé là-dedans comme nous toutes les semaines, ce n’est pas évident de savoir ce qu’on fait, comment les peaux se préparent. C’est bon d’ouvrir ça au public. Les gens apprennent beaucoup ici , fait-il valoir.

Des biologistes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) étaient également sur place pour inviter les trappeurs à collaborer dans le suivi de la population d’ours, en collectant leurs dents pour le MFFP.

Caroline Trudeau, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les dents d'ours nous permettent de déterminer l'âge des individus. Ça nous permet de calculer différents indicateurs qui nous permettent de suivre l'état des populations et conséquemment d'ajuster les modalités pour s'assurer qu'on a une gestion durable de notre population d’ours en région , explique Caroline Trudeau, biologiste au MFFP.

Caroline Trudeau affirme que la population d’ours en Abitibi-Témiscamingue se trouve présentement à un bon niveau.

On estime qu’on a une densité d’environ 2 ours par 10 kilomètres carrés d’habitat, donc c’est très bien , précise-t-elle.

La période de chasse à l'ours noir débute le 15 mai cette année.