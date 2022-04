À quand le retour des Sénateurs d’Ottawa en séries éliminatoires?

Personne n'a semblé vouloir se mouiller à savoir si la prochaine saison serait enfin celle où l'équipe de la capitale fédérale retrouvera enfin le bal printanier. Les Sénateurs en sont exclus depuis leur défaite en prolongation au match ultime de la finale de conférence de 2017 contre les éventuels champions de cette année-là, les Penguins de Pittsburgh.

C'est compréhensible lorsqu'on regarde le classement de l'Association de l'Est. Avec une récolte de 100 points, les Capitals de Washington ont obtenu le 8e et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, loin devant les Islanders de New York (84 points) au 9e échelon. Les Ottaviens ont pour leur part cumulé un total de 73 points en vertu de leur fiche de 33-42-7.

À toutes les positions, on a des excellents joueurs. Je pense qu'on a une équipe qui va participer aux séries dans les prochaines années. Si ce n'est pas l'année prochaine, c'est l'autre d'après , a estimé l'attaquant Mathieu Joseph, acquis à la date limite des échanges.

L'entraîneur-chef de l'équipe, DJ Smith, a pour sa part parlé d'une saison frustrante marquée par de nombreuses blessures à des joueurs clés, de multiples éclosions de COVID-19 et un calendrier condensé à cause de tous les matchs reportés.

Si on oublie la COVID et les blessures, on aurait peut-être récolté 10 à 12 points de plus, ça n'aurait pas été suffisant pour faire les séries , a-t-il souligné.

Il n'y a aucune équipe qui joue 82 matchs avec le même alignement, je ne pense pas qu'on peut utiliser ça comme excuse , a renchéri le défenseur Thomas Chabot, qui n'a toujours pas disputé un match de séries au terme de sa cinquième saison dans la LNH.

Chabot et Joseph envisagent de belles choses pour les Sénateurs l’an prochain.

Du soleil à travers les nuages

Tout n'est pas gris pour autant. La dernière année aura tout de même permis aux partisans des Sénateurs d'assister à la progression de plusieurs joueurs dont la production offensive a pris du galon.

Tim Stützle et Drake Batherson, entre autres, ont brillé, alors que le gardien de but Anton Forsberg et Thomas Chabot n'ont pas à rougir de leurs performances.

Je pense que cette année a probablement été ma meilleure défensivement. Dans les deux sens de la patinoire, j'ai vraiment amené mon jeu à un autre niveau , a déclaré le défenseur numéro 1 des Sénateurs.

C'est sans oublier le capitaine Brady Tkachuk, qui a atteint le plateau des 30 buts, et Josh Norris, qui en a marqués 35 en plus de confirmer son statut de centre de premier trio. Tkachuk a d'ailleurs vu son grand frère Matthew conaître une saison de rêve avec les Flames de Calgary.

J'étais vraiment fier de lui qu'il atteigne la barre des 100 points, c'est incroyable. J'ai encore beaucoup de travail à faire pour atteindre ce niveau, mais je veux seulement continuer à m'améliorer , a-t-il expliqué.

Quant à Norris, il devra s'entendre avec l'organisation sur les modalités d'un nouveau contrat qu'il a déjà hâte de signer.

J'ai un agent pour une raison, mais j'espère qu'on viendra à une entente rapidement pour pouvoir profiter de l'été sans y penser. J'adore la ville et les gars dans le vestiaire , a insisté l'Américain.

La saison du gardien de but Matt Murray a été plutôt difficile. Les blessures l'ont souvent gardé à l'écart du jeu et lorsqu'il était sur la patinoire, le double vainqueur de la Coupe Stanley a souvent eu l'air d'une pâle copie de lui-même. Il demeure confiant d'être un gardien dominant quand il est en santé.

Au tour de Dorion de jouer

DJ Smith n'a pas voulu établir de critères à savoir à quoi ressemblera une saison réussie en 2022-2023. Il préfère attendre de voir les manœuvres de son directeur général, Pierre Dorion, cet été.

M. Smith est d'avis que les pièces maîtresses de l'organisation se trouvent déjà sur son échiquier, mais que quelques joueurs de soutien de qualité ne feraient pas de tort. Par-dessus tout, l'entraîneur-chef est ravi de l'attitude démontrée par ses joueurs pendant les entrevues de fin de saison.

« Mon constat est que tous les joueurs en veulent plus. Ils veulent en donner plus eux-mêmes et jouer plus de matchs significatifs. » — Une citation de DJ Smith, entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa

M. Dorion doit pour sa part rencontrer les médias dimanche matin afin de procéder à son tour à un bilan de la dernière campagne.