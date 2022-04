Succès pour le premier tournoi de poches Samuel Girard

Plus de 130 participants ont disputé 390 parties tout au long de la journée.

Selon l’organisation, il s’agissait du plus important tournoi de CornHole dans la province à ce jour.

Le CornHole est une discipline qui se pratique sur une distance de 27 pieds. Les participants doivent faire preuve de précision, puisque la planche qui sert de cible n’a qu’un seul trou.

Contrairement à la croyance populaire, cette discipline n’est pas réservée uniquement aux retraités. L’âge moyen des gens qui ont participé à ce tournoi est de 36 ans.

Les responsables de la ligue CornHole Saguenay, fondée en novembre dernier, ne s’attendaient pas à un tel engouement.

« On est la première ligue qui joue chaque semaine. Au départ, on voulait faire ça entre amis, mais on a décidé d’ouvrir ça au public. On s’est fait envahir! On a dû refuser 20-25 équipes parce qu’on n’avait plus de place. »