Une lecture publique en solidarité avec l’Ukraine au Théâtre Prospero

Écrite par l’artiste Natalka Vorojbyt et traduite de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn, la pièce jette un regard sur les hommes et les femmes de la région du Donbass, en Ukraine, qui sont confrontés à une guerre insidieuse avec la Russie depuis 2014.

C’est un regard très attentif et passionnant sur l’intériorité des gens. Sur les hommes et les femmes qui sont aux prises avec la guerre. Et sur l’amour impossible, la passion impossible, quand tout est transformé, tout est détruit en morceau , raconte Gregory Hlady, qui s’est établi à Montréal il y a plus de 30 ans.

Pour écrire cette pièce, qui a été présentée pour la première fois au Royal Court de Londres en 2017, Natalka Vorojbyt a longtemps fréquenté la ligne de front de cette guerre complexe, qui a nourri des relations tendues entre les habitants et les habitantes de la région du Donbass.

Il y a ce côté humain [à la pièce de théâtre], qui ne divise pas les gens entre qui est mauvais et qui est bon , poursuit l’artiste ukrainien, qui a souvent collaboré avec le Théâtre Propsero comme metteur en scène.

Douze comédiens et comédiens seront sur scène dimanche à 13 h pour donner vie au texte de la pièce Mauvaises routes.

Une ville sur la ligne de front dans le Donbass ukrainien qui a été victime de bombardements en 2022. Photo : Getty Images / FADEL SENNA

Geste de solidarité

En organisant cette lecture publique, Gregory Hlady explique avoir voulu contribuer à la résistance du peuple ukrainien. Plusieurs membres de sa famille vivent encore en Ukraine.

Moi, qui suit un artiste ici, qu’est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux contribuer? Je trouve que c’est absolument nécessaire , dit-il.

Il soutient mal dormir depuis le début de la phase chaude de la guerre en Ukraine, caractérisée par l’invasion de la Russie le 24 février dernier.

J’ai de la difficulté à trouver les mots pour exprimer cette horreur qui se passe , confie l’artiste.

Il dit toutefois retrouver un peu d’espoir en constatant que des gestes de solidarité envers l’Ukraine sont organisés un peu partout sur la planète.

La scène culturelle de Montréal mobilisée

Cette fin de semaine, plusieurs événements culturels organisés en solidarité avec l’Ukraine sont prévus dans la métropole.

Samedi, le chœur Voces Boreales, réuni pour chanter les Vigiles nocturnes de l’artiste russe Sergei Rachmaninov à l’église Saint-Léon-de-Westmount, chantera une œuvre de la compositrice ukrainienne Larysa Kuzmenko en début de spectacle.

L’œuvre «Holy God» de Larysa Kuzmenko, compositrice ukrainienne établie à Toronto, sera jouée en début de soirée. Photo : Soumise par Voces Boreales.

Comme compositeur et chef de chœur canadien et russe, je suis dévasté par les nouvelles qui proviennent d’Ukraine; j’espère que d’autres artistes se joindront à moi pour dénoncer la situation , a déclaré Evgeny Shcherbakov, qui a piloté l’adaptation des Vigiles nocturnes pour le chœur Voces Boreales.

Je pense sincèrement que la splendeur de la musique nous gardera unis, même pendant les moments les plus sombres .

Dimanche, le Théâtre Centaur présente Paroles ukrainiennes, une soirée de lectures théâtrales en soutien à deux organismes à but non lucratif qui oeuvrent en Ukraine.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, reporter culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.