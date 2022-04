Une marche de sensibilisation à l’autisme à Rouyn-Noranda

L'événement qui a lieu partout au Québec rentre dans le cadre du mois de l'autisme.

Des marches ont également lieu en bulles familiales comme l'an dernier.

L'objectif est de rendre visible une condition parfois invisible et mieux comprendre l’autisme.

Le directeur de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue Tommy Bédard constate que les gens sont de plus en plus conscientisés.

De plus en plus de gens sont conscients de l'autisme. Et c'est notre job de sensibiliser et présenter l'autisme, d'informer les gens, de leur dire que ce n'est pas une maladie, c'est une condition, que les gens peuvent être très fonctionnels même en vivant avec l'autisme. Les gens sont normaux, vivant avec l'autisme simplement , dit-il.

La Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue évalue à plus de 200 le nombre de familles qui reçoivent des services de la santé publique.

Mais selon le directeur de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, il est difficile d'évaluer le nombre exact de personnes vivant avec l'autisme.

Tommy Bédard parle d'un manque de service pour ces personnes en région.

Il n’y a pas assez de services. Il y a une volonté, mais il y a toujours un manque d'argent, de subventions. Ici en Abitibi on aurait besoin vraiment d'avoir un bureau dans chaque MRC. Idéalement il faudrait qu'on ait des logements supervisés, plus de répit à offrir. Bref il y a un manque incroyable de services pour les personnes autistes , dit-il.

Ce samedi c'est aussi le dernier jour du Mois de l’autisme.