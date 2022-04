Des fermetures de route prévues pour le marathon de Toronto

Le trajet du marathon de Toronto entraînera dimanche des douzaines de fermetures de route et des modifications de nombreux trajets de transport en commun.

Les coureurs prendront le départ à 7 h 30 à l’angle de la rue Yonge et de l’avenue Sheppard et se dirigeront vers la place de l’Exposition nationale, ce qui entraînera de nombreux changements des itinéraires d’autobus et de tramways.

Sur son site web, la Commission de transport de Toronto mentionne 30 trajets qui seront touchés par les fermetures de route en raison de la tenue du marathon.

Quelque 14 000 concurrents de plus de 50 pays sont attendus à Toronto selon les organisateurs de l’événement. Le marathon permet à certains concurrents de se qualifier pour le marathon de Boston.

Il permet aussi d’amasser des fonds pour des organisations caritatives, principalement la Fondation de l’Hôpital Princess Margaret qui traite des patients atteints de cancer.