La COVID-19 a fait 15 000 morts au Québec depuis le début de la pandémie

Depuis le début de la pandémie, plus de 40 % des décès ont eu lieu dans les CHSLD. Au cours de la première vague, cette proportion a atteint 70 %, avant de diminuer lors des vagues subséquentes, puis de remonter à plus de 35 % au cours de la sixième vague.

Environ 70 % des décès depuis le début de la pandémie concernent des personnes de 80 ans et plus. Notons aussi que la proportion de 80 ans et plus parmi les personnes mortes des suites de la maladie a de nouveau augmenté pendant les cinquième et sixième vagues.

Le Québec a le taux de mortalité lié à la COVID-19 le plus élevé au Canada, avec 173 décès par 100 000 habitants; c'est deux fois plus que l'Ontario.

Hospitalisations à la baisse

Les plus récentes données accessibles font état d’une diminution de 38 hospitalisations.

Sur 2252 patients traités dans les centres hospitaliers de la province, 74 personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs.

Par ailleurs, les autorités font état de 1557 nouvelles infections dans les dernières 24 heures.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

Le nombre d’éclosions actives, quant à lui, s’établit à 1014, indique le MSSS, qui rapporte 17 168 analyses effectuées pour un taux de positivité de 10,7 %.

Sur le front de la vaccination, le taux des Québécois à avoir reçu deux doses de vaccin se maintient à 87 %. Le taux demeure également inchangé (54 %) pour ceux qui ont reçu une troisième dose.