Deuxième cueillette de l’année pour La forêt qui marche

Ces arbres ont été recueillis sur la rue Estelle-Gobeil, endroit où un déboisement est prévu prochainement. La période actuelle étant parfaite pour la transplantation d'arbres et de plantes, l'organisme estime que l'occasion est idéale pour sauver la vie de ces végétaux.

C'est un projet qui est extrêmement rassembleur, qui est simple et efficace. Les gens qui partent ont un sourire, vivent une expérience. C'est un projet qui est aussi complètement gratuit. Quand on y pense, ces arbres-là sont sur le point d'être complètement détruits donc ça vaut vraiment la peine , raconte la directrice de La forêt qui marche, Lysanne Witty.

« Ça permet de passer du bon temps en famille, de passer du temps dehors et de faire un beau geste pour l'environnement. » — Une citation de Lysanne Witty, directrice de l'organisme La forêt qui marche

Celle qui a contribué à l'organisation de cette activité s'est dite très satisfaite du nombre de végétaux sauvés.

On a sorti beaucoup de conifères aujourd'hui, des noisetiers et plusieurs arbustes. Chaque terrain a sa découverte, parce que chaque endroit est particulier, donc chaque fois que les gens viennent, ils peuvent faire de nouvelles découvertes.

Il n'est d'ailleurs pas très compliqué pour les participants de choisir les arbres à recueillir.

« On a un coup de cœur, on le déterre et on le replante chez nous, aussi simple que ça ! » — Une citation de Lysanne Witty, directrice de l'organisme La forêt qui marche

Tout est sortable du bois, ça dépend de la capacité de la voiture [...] J'ai des gens qui arrivent ici avec des petites voitures, et d'autres qui viennent avec de gros camions. C'est une belle promenade en forêt.

Engouement grandissant

C'est l'an dernier que l'initiative a vu le jour, avec la collaboration de l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation de l'Estrie. Cette année, l'engouement pour la cueillette a explosé, confie Lysanne Witty.

C'est tout nouveau tout beau, et là il y a un engouement particulier cette année. On essaie de prendre de l'expansion, de grossir un peu, mais on y va une cueillette à la fois sincèrement.

D'autres cueillettes sont prévues dans la région par l'organisme le 18 mai ainsi que le 21 juin.