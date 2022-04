Des membres de l’Aviation royale canadienne seront présents aux funérailles de Guy Lafleur

Une délégation d’une vingtaine de membres et colonels honoraires de la base militaire de Bagotville sera présente pour la chapelle ardente de Guy Lafleur dimanche. Plusieurs représentants assisteront également aux funérailles nationales de Guy Lafleur.

Le major-général Sylvain Ménard, qui a été le commandant de la Base des Forces canadiennes Bagotville lorsque Guy Lafleur était colonel honoraire, fera partie de la délégation.

J’ai eu l’honneur d’être commandant de la 3e Escadre/BFC Bagotville alors que Guy Lafleur était son colonel honoraire. Son passage y fut très remarqué et apprécié de tous. Il a participé à plusieurs activités/cérémonies à la BFC Bagotville et a visité les troupes canadiennes déployées en Afghanistan à plusieurs reprises. Sa passion contagieuse de l’aviation, sa bonne humeur, et sa générosité en ont fait un colonel honoraire exemplaire. a alors indiqué le Major-général Sylvain Ménard dans un communiqué.

Prise de vue lors du changement de Col (H) de la 3e Escadre Photo : caporal jean-roch chabot / Caporal Jean-Roch Chabot

Guy Lafleur a été nommé à ce poste au sein du 12e Escadron de radar de juillet 2005 à octobre 2008. Il a ensuite été colonel honoraire de la 3e Escadre, de février 2013 à janvier 2016.

Portrait de M. Guy Lafleur, ancien joueur du Canadien de Montréal, temple de la renommé du hockey, maintenant colonel-honoraire du 12e Escadron de Radars de la 3e Escadre de Bagotville. Photo : cplc f. savard / Portrait\col honoraire\12ER

M. Lafleur a participé activement aux activités de son unité et de l’escadre. Il a d’ailleurs visité les soldats canadiens à Kaboul en octobre 2005.